Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Теневая занятость растет вместе с экономикой

Во II квартале численность трудоустроенных неформально увеличилась на 1,5 млн
Анастасия Бойко
Неформальная занятость обычно растет весной и держится на высоком уровне все лето, поскольку происходит приток работников на сельскохозяйственные работы / Кирилл Брага / РИА Новости

Число занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек во II квартале 2021 г., что на 11,5%, или на 1,5 млн человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае этого года неформальная занятость достигала рекордных за два года 15,45 млн человек. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Согласно официальной методологии, к работникам неформального сектора относятся нанятые у физических лиц или трудящиеся на предприятии, не зарегистрированном в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях (ИП; как зарегистрированных, так и нет) и их сотрудниках, работниках семейных предприятий без статуса юрлица. Это могут быть репетиторы, няни, водители, повара, строители и любые специалисты, в том числе самой высокой квалификации, например врачи, юристы и инженеры, если они работают вне корпоративного сегмента. Неформальный сектор не идентичен теневой экономике. Деятельность таких предприятий не обязательно связана с преднамеренным уклонением от налогов и другими нарушениями. При этом в неформальном секторе трудовые отношения могут как официально оформляться, так и нет.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных