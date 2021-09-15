Теневая занятость растет вместе с экономикой

Согласно официальной методологии, к работникам неформального сектора относятся нанятые у физических лиц или трудящиеся на предприятии, не зарегистрированном в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях (ИП; как зарегистрированных, так и нет) и их сотрудниках, работниках семейных предприятий без статуса юрлица. Это могут быть репетиторы, няни, водители, повара, строители и любые специалисты, в том числе самой высокой квалификации, например врачи, юристы и инженеры, если они работают вне корпоративного сегмента. Неформальный сектор не идентичен теневой экономике. Деятельность таких предприятий не обязательно связана с преднамеренным уклонением от налогов и другими нарушениями. При этом в неформальном секторе трудовые отношения могут как официально оформляться, так и нет.