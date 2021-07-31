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Правительство вновь продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об очередном продлении упрощенного порядка регистрации безработных в России до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства.

Действующий с прошлого года регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и собирать самостоятельно необходимый пакет документов, встать на учет можно через портал «Работа в России» и оформить пособие по безработице на портале госуслуг.

Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

Ранее Минтруд сообщил о снижении числа зарегистрированных безработных в России до 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 г.

Как уточнил Росстат, уровень безработицы с начала этого года снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным ведомства, в июне безработица составила 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре 2020 г. — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 г. — 6,4%.

Ранее по теме: Число зарегистрированных безработных в России снизилось на 60%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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