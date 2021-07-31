Правительство вновь продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Как уточнил Росстат, уровень безработицы с начала этого года снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным ведомства, в июне безработица составила 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре 2020 г. — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 г. — 6,4%.