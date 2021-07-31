Правительство вновь продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об очередном продлении упрощенного порядка регистрации безработных в России до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства.
Действующий с прошлого года регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и собирать самостоятельно необходимый пакет документов, встать на учет можно через портал «Работа в России» и оформить пособие по безработице на портале госуслуг.
Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составляет 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. Первые три месяца они получают 75% заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 руб. Следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.
Ранее Минтруд сообщил о снижении числа зарегистрированных безработных в России до 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 г.
Как уточнил Росстат, уровень безработицы с начала этого года снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным ведомства, в июне безработица составила 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре 2020 г. — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 г. — 6,4%.