Число зарегистрированных безработных в России снизилось на 60%
Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 г., сообщил Минтруд.
«Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек», — говорится в сообщении министерства.
Как уточнил Росстат, уровень безработицы с начала этого года снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным ведомства, в июне безработица составила 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре 2020 г. — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 г. — 6,4%.
Ситуация с занятостью населения приблизилась вплотную к допандемическим показателям, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
«Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% — с 1,74 млн позиций на конец 2020 г. до 2,19 млн», — отметила она.
По ее словам, наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта — более 460 000 вакантных позиций, затем операторы производственных установок, сборщики и водители — более 290 000, специалисты высшего уровня квалификации — 245 000.
На удаленной работе, по данным мониторинга Минтруда, остаются более 5% сотрудников.