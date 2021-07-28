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Число зарегистрированных безработных в России снизилось на 60%

Ведомости

Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 г., сообщил Минтруд.

«Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек», — говорится в сообщении министерства.

Как уточнил Росстат, уровень безработицы с начала этого года снизился более чем на 1 процентный пункт. По данным ведомства, в июне безработица составила 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре 2020 г. — 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 г. — 6,4%.

Ситуация с занятостью населения приблизилась вплотную к допандемическим показателям, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% — с 1,74 млн позиций на конец 2020 г. до 2,19 млн», — отметила она.

По ее словам, наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта — более 460 000 вакантных позиций, затем операторы производственных установок, сборщики и водители — более 290 000, специалисты высшего уровня квалификации — 245 000.

На удаленной работе, по данным мониторинга Минтруда, остаются более 5% сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных