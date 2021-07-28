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Реальные доходы жителей России выросли почти на 7% во II квартале

Ведомости

Объем реальных располагаемых денежных доходов россиян — средства, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — во II квартале этого года вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

«В структуре денежных доходов населения во II квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности», — говорится в документе.

При этом в целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7%. В I квартале данный показатель, наоборот, сократился в годовом выражении на 3,7%.

Номинальная начисленная зарплата в среднем по России в январе — мае составила 53 729 руб. Это на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом в реальном выражении зарплаты населения увеличились на 3%.

19 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину, что реальные располагаемые доходы населения страны по итогам текущего года вырастут примерно на 3% на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. При этом в прошлом году данный показатель снизился на 3,5%.

Ранее по теме: Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных