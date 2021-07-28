Реальные доходы жителей России выросли почти на 7% во II квартале

Объем реальных располагаемых денежных доходов россиян — средства, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — во II квартале этого года вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.