Реальные доходы жителей России выросли почти на 7% во II квартале
Объем реальных располагаемых денежных доходов россиян — средства, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — во II квартале этого года вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.
«В структуре денежных доходов населения во II квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности», — говорится в документе.
При этом в целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7%. В I квартале данный показатель, наоборот, сократился в годовом выражении на 3,7%.
Номинальная начисленная зарплата в среднем по России в январе — мае составила 53 729 руб. Это на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом в реальном выражении зарплаты населения увеличились на 3%.
19 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину, что реальные располагаемые доходы населения страны по итогам текущего года вырастут примерно на 3% на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. При этом в прошлом году данный показатель снизился на 3,5%.