Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году

Такая динамика, по словам Белоусова, наблюдается на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. По итогам года ВВП России может вырасти на 3,9% после снижения на 3% в 2020 г., отметил первый зампред. В то же время он указал на повышенные темпы инфляции, которая сейчас составляет 6,56% в годовом выражении, а в целом за 2021 г. будет примерно 5% при цели в 4%.