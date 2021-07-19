Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году
Реальные располагаемые доходы населения России по итогам года вырастут примерно на 3%, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и проектам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру около 3%», — доложил он президенту России Владимиру Путину.
Такая динамика, по словам Белоусова, наблюдается на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. По итогам года ВВП России может вырасти на 3,9% после снижения на 3% в 2020 г., отметил первый зампред. В то же время он указал на повышенные темпы инфляции, которая сейчас составляет 6,56% в годовом выражении, а в целом за 2021 г. будет примерно 5% при цели в 4%.
Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.
По данным Росстата, в I квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли на 3% номинальные денежные доходы на душу населения. В Кремле, комментируя эту статистику, заявили, что падение реальных доходов граждан минимизировано и «во многих странах ситуация хуже».