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Экономика

Белоусов заявил о росте реальных доходов россиян на 3% в 2021 году

Ведомости

Реальные располагаемые доходы населения России по итогам года вырастут примерно на 3%, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и проектам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру около 3%», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

Такая динамика, по словам Белоусова, наблюдается на фоне ускоренного восстановления экономики после ее падения в связи с пандемией коронавируса. По итогам года ВВП России может вырасти на 3,9% после снижения на 3% в 2020 г., отметил первый зампред. В то же время он указал на повышенные темпы инфляции, которая сейчас составляет 6,56% в годовом выражении, а в целом за 2021 г. будет примерно 5% при цели в 4%. 

Ранее в ходе этого же заседания Путин назвал низкие доходы россиян одной из нерешенных задач в России. Вместе с этим он указал также на бедность, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.

По данным Росстата, в I квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли на 3% номинальные денежные доходы на душу населения. В Кремле, комментируя эту статистику, заявили, что падение реальных доходов граждан минимизировано и «во многих странах ситуация хуже».

Ранее по теме: Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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