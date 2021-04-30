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В Кремле прокомментировали данные о падении реальных доходов россиян

Ведомости

Падение реальных доходов россиян минимизировано, во многих других странах ситуация хуже, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата. Ранее ведомство сообщило, что в I квартале 2021 г. реальные доходы граждан сократились на 3,6%.

«Работа ведется, падение (реальных доходов россиян. – Ведомости) минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — сказал Песков.

Все страны мира сейчас, по словам Пескова, переживают последствия кризиса из-за пандемии коронавируса. По его словам, меры правительства позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, однако не могут полностью избавить от них.

По данным Росстата, номинальные денежные доходы на душу населения в России в I квартале года выросли на 3% и составили 32 612 руб. Однако, как заявил в послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 г., «съедают доходы граждан».

Согласно уточненной оценке Росстата, в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 3%. Ранее ведомство заявило о 3,5%, но изменило показатель в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли.

Ранее по теме: Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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