В Кремле прокомментировали данные о падении реальных доходов россиян

По данным Росстата, номинальные денежные доходы на душу населения в России в I квартале года выросли на 3% и составили 32 612 руб. Однако, как заявил в послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 г., «съедают доходы граждан».