В Кремле прокомментировали данные о падении реальных доходов россиян
Падение реальных доходов россиян минимизировано, во многих других странах ситуация хуже, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата. Ранее ведомство сообщило, что в I квартале 2021 г. реальные доходы граждан сократились на 3,6%.
«Работа ведется, падение (реальных доходов россиян. – Ведомости) минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — сказал Песков.
Все страны мира сейчас, по словам Пескова, переживают последствия кризиса из-за пандемии коронавируса. По его словам, меры правительства позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, однако не могут полностью избавить от них.
По данным Росстата, номинальные денежные доходы на душу населения в России в I квартале года выросли на 3% и составили 32 612 руб. Однако, как заявил в послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 г., «съедают доходы граждан».
Согласно уточненной оценке Росстата, в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 3%. Ранее ведомство заявило о 3,5%, но изменило показатель в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли.