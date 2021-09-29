Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза

Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕвросоюзаЭто может стать ответом на ограничения поставок металла в Европу
Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний, узнавшие об этом от федеральных чиновников. По их словам, в списке обсуждаемых категорий – некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и проч. Размер новых пошлин, по их информации, ведомство пока не определило, но, по словам собеседников «Ведомостей», ставки могут быть вплоть до запретительных. Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции, знают собеседники «Ведомостей».
Профильные ведомства и правда прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, не раскрывая содержания предложений. Пресс-служба правительства перенаправила запрос в Минэкономразвития, там на него не ответили. Так же поступили в Минфине.