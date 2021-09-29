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Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза

Это может стать ответом на ограничения поставок металла в Европу
Екатерина Бурлакова Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний, узнавшие об этом от федеральных чиновников. По их словам, в списке обсуждаемых категорий – некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и проч. Размер новых пошлин, по их информации, ведомство пока не определило, но, по словам собеседников «Ведомостей», ставки могут быть вплоть до запретительных. Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции, знают собеседники «Ведомостей».

Профильные ведомства и правда прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, не раскрывая содержания предложений. Пресс-служба правительства перенаправила запрос в Минэкономразвития, там на него не ответили. Так же поступили в Минфине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных