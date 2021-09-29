Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза

Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух компаний, узнавшие об этом от федеральных чиновников. По их словам, в списке обсуждаемых категорий – некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и проч. Размер новых пошлин, по их информации, ведомство пока не определило, но, по словам собеседников «Ведомостей», ставки могут быть вплоть до запретительных. Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции, знают собеседники «Ведомостей».