Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов

Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктовРоссия не продлила льготы, действовавшие последние два года
Молдавские виноделы начали обсуждать с российскими партнерами возможное повышение цен на продукцию, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех производителей из этой страны. Это связано с тем, что с 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости.
Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи и др. в 2014 г. Это произошло после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, включающее создание зоны свободной торговли: российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран. В 2019 г. на часть товаров были введены нулевые ставки, они продлевались каждые полгода, последний раз – на три месяца до 31 марта 2021 г. Благодаря этой льготе молдавские аграрии экономят от 300 млн до 500 млн леев в год (или примерно до $30 млн. – «Ведомости»), сообщал экс-президент этой страны Игорь Додон (его слова приводил ТАСС).
Правда, как рассказала «Ведомостям» директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова, российская сторона заверила, что в будущем планирует сохранить нулевую пошлину. По ее информации, вопрос может решиться уже через несколько дней. «Ведомостям» представитель Минэкономразвития сообщил лишь, что срок действия пониженных ставок истек. Почему их не продлили, он не уточнил. Пресс-службы Минсельхоза и правительства не ответили на запрос.
Отмена льгот критична для продукции низкого ценового сегмента, к которому относятся молдавские вина, говорит начальник управления маркетинга и продаж Тираспольского винно-коньячного завода Kvint Олег Ионку. Конечная цена продукта вырастет, это сделает его менее конкурентоспособным, говорит он. Его опасения разделяет и совладелец УК «Альянс» (ей принадлежит импортер «Исси спиритс», который по итогам 2019 г. лидировал по поставкам вин из Молдавии) Ефим Абиев.
Оптовая цена вырастет на ставку пошлины, компания попытается договориться с торговыми сетями о повышении цен, указывает он. С учетом торговой наценки ритейла повышение в рознице может составить 45–50 руб. за бутылку (или около 20% от текущей цены), подсчитал Абиев. В 10–20% подорожание оценивает еще один молдавский производитель. Один из крупных импортеров говорит, что компания сделала запасы, которых хватит на несколько месяцев. Крупнейшие ритейлеры – X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», «Ашан» – на запросы не ответили.
По словам Фроловой, для Молдавии Россия традиционно очень важный рынок. По данным Национального бюро винограда и вина, она занимает 2-е место после Румынии: за прошлый год отгружено 6,2 млн л (+9,3% к 2019 г.). Спрос на бутилированное вино в России растет из-за вступления в силу в прошлом году нового закона о виноградарстве и виноделии, ограничившего использование в России импортных виноматериалов, говорит она. В России же вино из этой страны занимает 2–3% от всего импорта, согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. По словам Абиева, молдавские вина востребованы за счет приемлемой цены и качества, которое в последние годы «заметно улучшилось».
Нулевые пошлины важны также для овощей и фруктов. Больше всего Россия зависит от яблок: в 2020 г. Молдавия стала крупнейшим импортером, обеспечив поставки 206 000 т, или 28% российского импорта, по данным Национального плодоовощного союза. Ставка пошлин для них составляет от 0,015 до 0,06 евро/кг в зависимости от сезона. Повышение пошлин неминуемо скажется на ценах и продажах, говорит Адриан Кожокару, начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct. По его словам, хоть ставка не запретительная, но из-за высокой конкуренции на российском рынке даже небольшое повышение цены может привести к тому, что покупатели откажутся от молдавских фруктов. Сейчас яблоки продаются в Россию по цене от $0,5–1/кг, рост может составить 5–12%, подсчитал он. Запрос в минсельхоз Молдавии остался без ответа.
Весной пошлины на яблоки могут навредить: на рынке в этот период продукции мало из-за сокращения запасов и недостаточных объемов хранилищ, говорит директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. В такой ситуации за повышение тарифа придется заплатить потребителю. А вот осенью, когда поступает новый урожай, ограничения нужны, чтобы дать преимущество российской продукции, считает он.
Зависимость России от импорта яблок пока высока: на него приходится около 40% из потребляемых 1,8 млн т в год, по данным Национального плодоовощного союза. Но кроме Молдавии яблоки поставляются из Турции, Азербайджана, Белоруссии, Сербии и др., на место выбывающих импортеров приходят новые, успокаивает представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Поставщиков вина тоже много, поэтому можно оперативно менять один товар на другой, выбирая наиболее выгодную цену, полагает он. Чем меньше импорта, тем лучше для развития российского виноделия, резюмировал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.