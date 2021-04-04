Молдавские поставщики предупредили о подорожании вина и фруктов

Нулевые пошлины важны также для овощей и фруктов. Больше всего Россия зависит от яблок: в 2020 г. Молдавия стала крупнейшим импортером, обеспечив поставки 206 000 т, или 28% российского импорта, по данным Национального плодоовощного союза. Ставка пошлин для них составляет от 0,015 до 0,06 евро/кг в зависимости от сезона. Повышение пошлин неминуемо скажется на ценах и продажах, говорит Адриан Кожокару, начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct. По его словам, хоть ставка не запретительная, но из-за высокой конкуренции на российском рынке даже небольшое повышение цены может привести к тому, что покупатели откажутся от молдавских фруктов. Сейчас яблоки продаются в Россию по цене от $0,5–1/кг, рост может составить 5–12%, подсчитал он. Запрос в минсельхоз Молдавии остался без ответа.