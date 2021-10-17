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Курс рубля не уйдет далеко от 70 за доллар

Аналитики не видят фундаментальных факторов для значительного укрепления российской валюты
Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев
Привлекательность рубля поддерживают и ожидания инвесторов в отношении ключевой ставки ЦБ, и настроения глобальных инвесторов / Максим Стулов / Ведомости

Курс доллара в ходе торгов 15 октября впервые с июля 2020 г. опустился ниже 71 руб./$ и торговался по 70,9 руб. Основные причины такого тренда очевидны: рубль поддерживают рост цен на сырье, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ и продажи валюты экспортерами перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами в конце октября.

Что толкает рубль вверх

С начала года курс доллара к руб­лю упал на 4,4%. За сентябрь рубль опередил в росте к доллару все валюты стран с развивающейся экономикой, отмечал Bloomberg: с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, а остальные валюты подешевели. В октябре тенденция продолжилась по мере приближения активной фазы налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли. Все складывается удачно и на сырьевых рынках: 15 октября цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые за три года поднялась выше $85 за баррель. Стоимость кубометра природного газа на бирже ICE к середине октября оказалась на отметке $1080.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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