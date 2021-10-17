Курс рубля не уйдет далеко от 70 за доллар

Курс рубля не уйдет далеко от 70 за долларАналитики не видят фундаментальных факторов для значительного укрепления российской валюты
Курс доллара в ходе торгов 15 октября впервые с июля 2020 г. опустился ниже 71 руб./$ и торговался по 70,9 руб. Основные причины такого тренда очевидны: рубль поддерживают рост цен на сырье, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ и продажи валюты экспортерами перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами в конце октября.
Что толкает рубль вверх
С начала года курс доллара к рублю упал на 4,4%. За сентябрь рубль опередил в росте к доллару все валюты стран с развивающейся экономикой, отмечал Bloomberg: с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, а остальные валюты подешевели. В октябре тенденция продолжилась по мере приближения активной фазы налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли. Все складывается удачно и на сырьевых рынках: 15 октября цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые за три года поднялась выше $85 за баррель. Стоимость кубометра природного газа на бирже ICE к середине октября оказалась на отметке $1080.