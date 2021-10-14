Курс доллара упал до минимума с июля 2020 года

Доллар по состоянию на 17:41 мск подешевел на 0,48% к началу торгов и стоил 71,49 руб. На минимуме в ходе торгов доллар стоил 71,32 руб. В последний раз американская валюта была так низко по отношению к рублю в июле 2020 г.