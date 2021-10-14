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Курс доллара упал до минимума с июля 2020 года

Ведомости

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже 14 октября опустился до 71,49 руб., следует из данных площадки. Это минимальное значение за последний год.

Доллар по состоянию на 17:41 мск подешевел на 0,48% к началу торгов и стоил 71,49 руб. На минимуме в ходе торгов доллар стоил 71,32 руб. В последний раз американская валюта была так низко по отношению к рублю в июле 2020 г.

Евро торговался по 82,85 руб. (-0,62%). На минимуме европейская валюта торговалась по 82,75 руб. Это, как и для доллара, самое низкое значение с июля 2020 г.

Укрепление рубля происходит параллельно с ростом рынка акций РФ, который обновил исторический рекорд на фоне высоких цен на нефть и позитивной динамики фьючерсов на американские индексы. Так, рублевый индекс Мосбиржи к 17:55 мск вырос на 0,75%, до 4 275,3 пункта, в ходе торгов достиг 4292,68 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС увеличивается на 1,67% — до 1886,07 пункта.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые за три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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