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Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые за три года

Ведомости

Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов подорожал на 2,3% и к 13:39 мск достиг $84,3 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Ее стоимость превысила порог в $84 за баррель впервые с октября 2018 г. 

Стоимость нефти марки WTI впервые с октября 2014 г. превысила $81 за баррель. Сегодня она подорожала почти на 3% — до $81,7 за баррель. 

Аналитики Райффайзенбанка связали подорожание нефти с рекордными ценами на газ. «Из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты. И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах. Так, вслед за падением цен на газ после их роста почти до $2000 за тысячу куб. м цены на нефть также скорректировались ниже $80 за баррель. Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться», — заявили они.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, в свою очередь, указал на влияние нефтяных котировок на курс рубля, который укрепляется по отношению к мировым валютам. Доллар за сегодняшний день подешевел на 24 коп. до 71,63 руб., евро — на 30 коп. до 82,85 руб. 

Цена на газ в Европе начала рекордно расти в начале августа, в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это произошло на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». Однако затем, с 6 октября, стоимость газа стала падать. Сегодня ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах подешевел на 1,5% и достиг цены примерно в $1055 за 1000 кубометров. 

Ранее по теме: Нефть Urals подорожала до $80 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных