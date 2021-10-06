Нефть Urals подорожала до $80 за баррель
Цена на нефть марки Urals впервые с 2018 г. перевалила за отметку в $80 за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.
По данным агентства, вечером 5 октября цена на Urals в Северо-Западной Европе (CIF Rotterdam) достигла $80,8 за баррель. В Средиземноморье (CIF Augusta) российская экспортная нефть торговалась по $81,35 за баррель. Подорожание Urals произошло на фоне роста стоимости североморского маркера Brent, которая прибавила 58% с начала года и во вторник обновила трехлетний максимум.
Как отмечают эксперты, резкий рост цен на нефть обусловлен локальным дефицитом и сокращением глобальных запасов на этот вид топлива, а также решением нефтяного ОПЕК+ сохранить текущие параметры своей сделки.