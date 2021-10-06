Нефть Urals подорожала до $80 за баррель

По данным агентства, вечером 5 октября цена на Urals в Северо-Западной Европе (CIF Rotterdam) достигла $80,8 за баррель. В Средиземноморье (CIF Augusta) российская экспортная нефть торговалась по $81,35 за баррель. Подорожание Urals произошло на фоне роста стоимости североморского маркера Brent, которая прибавила 58% с начала года и во вторник обновила трехлетний максимум.