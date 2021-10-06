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Нефть Urals подорожала до $80 за баррель

Ведомости

Цена на нефть марки Urals впервые с 2018 г. перевалила за отметку в $80 за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.

По данным агентства, вечером 5 октября цена на Urals в Северо-Западной Европе (CIF Rotterdam) достигла $80,8 за баррель. В Средиземноморье (CIF Augusta) российская экспортная нефть торговалась по $81,35 за баррель. Подорожание Urals произошло на фоне роста стоимости североморского маркера Brent, которая прибавила 58% с начала года и во вторник обновила трехлетний максимум.

Как отмечают эксперты, резкий рост цен на нефть обусловлен локальным дефицитом и сокращением глобальных запасов на этот вид топлива, а также решением нефтяного ОПЕК+ сохранить текущие параметры своей сделки.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые за три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных