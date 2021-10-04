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Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые за три года

Ведомости

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent к 16:56 мск 4 октября достигла $81,98 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Таким образом, топливо подорожало выше $81 за баррель впервые с октября 2018 г.  

За сегодняшний день цена нефти Brent выросла уже более чем на 3,2%. На закрытии предыдущих торгов она стоила $79,27 за баррель. В целом топливо дорожает с 23 августа, 21 сентября эта динамика ускорилась.

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки WTI за день выросла примерно на 3%, впервые с ноября 2014 г. преодолев порог в $78 за баррель. Так, в 16:35 мск топливо продавалось по $78,35 за баррель, тогда как на закрытии предыдущих торгов — по $75,83.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что резкое подорожание нефти обусловлено решением ОПЕК+ сохранить добычу на текущих уровнях.

«На фоне дефицита предложения нефти и роста котировок были ожидания, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ решит ускорить наращивание нефтедобычи, чтобы предотвратить разрастание энергетического кризиса в мире. Однако мониторинговый комитет не рассматривал такого варианта, порекомендовав министрам сохранить прежние темпы увеличения добычи, что вызвало резкий рост нефтяных цен», — заявил эксперт.

На фоне повышения стоимости нефти произошло укрепление рубля к доллару. По данным Московской биржи, на закрытии торгов 1 октября американская валюта стоила 72,73 руб., а к 16:58 мск сегодня — 72,5 руб. Евро продавался по 84,29 руб. на закрытии предыдущих торгов, а сегодня — 84,3 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных