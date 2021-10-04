Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые за три года
Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent к 16:56 мск 4 октября достигла $81,98 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Таким образом, топливо подорожало выше $81 за баррель впервые с октября 2018 г.
За сегодняшний день цена нефти Brent выросла уже более чем на 3,2%. На закрытии предыдущих торгов она стоила $79,27 за баррель. В целом топливо дорожает с 23 августа, 21 сентября эта динамика ускорилась.
Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки WTI за день выросла примерно на 3%, впервые с ноября 2014 г. преодолев порог в $78 за баррель. Так, в 16:35 мск топливо продавалось по $78,35 за баррель, тогда как на закрытии предыдущих торгов — по $75,83.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что резкое подорожание нефти обусловлено решением ОПЕК+ сохранить добычу на текущих уровнях.
«На фоне дефицита предложения нефти и роста котировок были ожидания, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ решит ускорить наращивание нефтедобычи, чтобы предотвратить разрастание энергетического кризиса в мире. Однако мониторинговый комитет не рассматривал такого варианта, порекомендовав министрам сохранить прежние темпы увеличения добычи, что вызвало резкий рост нефтяных цен», — заявил эксперт.
На фоне повышения стоимости нефти произошло укрепление рубля к доллару. По данным Московской биржи, на закрытии торгов 1 октября американская валюта стоила 72,73 руб., а к 16:58 мск сегодня — 72,5 руб. Евро продавался по 84,29 руб. на закрытии предыдущих торгов, а сегодня — 84,3 руб. соответственно.