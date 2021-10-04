Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые за три года

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки WTI за день выросла примерно на 3%, впервые с ноября 2014 г. преодолев порог в $78 за баррель. Так, в 16:35 мск топливо продавалось по $78,35 за баррель, тогда как на закрытии предыдущих торгов — по $75,83.