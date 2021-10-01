Минфин предупредил о риске сильного падения спроса на нефть к 2050 году
Спрос на нефть к 2050 г. может сильно снизиться, если в мире будет реализован жесткий сценарий по достижению углеродной нейтральности, говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг.».
«Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в обзоре. В частности, факторами снижения спроса станут распространение в мире углеродного налогообложения или квотирования выбросов парниковых газов. В сценариях нулевых нетто-выбросов спрос на нефть, по оценкам ряда аналитических агентств, спрос на нефть составит 17-24% от показателя в 2019 году, пишет Минфин.
По мнению ОПЕК, нефть останется главным видом топлива в мировом энергобалансе до 2045 г., несмотря на развитие возобновляемых источников энергии. В своем докладе World Oil Outlook картель пишет, что в 2020 г. на долю нефти приходилось около 30% от энергоносителей, но на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса к 2025 г. эта цифра может вырасти до 31%. Потребление нефти к этому моменту достигнет 104,4 млн барр./сутки против 90,6 млн барр./сутки в 2020 г. Но начиная с 2026 г. темпы роста потребления нефти начнут снижаться, а после 2035 г. спрос перестанет расти.
По мнению ОПЕК, несмотря на рост продаж электромобилей, автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут по-прежнему занимать большую долю – около 76%, но спрос на них будет обеспечиваться в развивающихся странах. Таким образом, согласно докладу ОПЕК, спрос на нефть в транспортном сегменте до 2045 г. будет держаться на уровне 46–46,5 млн барр./сутки