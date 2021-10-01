Минфин предупредил о риске сильного падения спроса на нефть к 2050 году

По мнению ОПЕК, нефть останется главным видом топлива в мировом энергобалансе до 2045 г., несмотря на развитие возобновляемых источников энергии. В своем докладе World Oil Outlook картель пишет, что в 2020 г. на долю нефти приходилось около 30% от энергоносителей, но на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса к 2025 г. эта цифра может вырасти до 31%. Потребление нефти к этому моменту достигнет 104,4 млн барр./сутки против 90,6 млн барр./сутки в 2020 г. Но начиная с 2026 г. темпы роста потребления нефти начнут снижаться, а после 2035 г. спрос перестанет расти.