Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минфин предупредил о риске сильного падения спроса на нефть к 2050 году

Ведомости

Спрос на нефть к 2050 г. может сильно снизиться, если в мире будет реализован жесткий сценарий по достижению углеродной нейтральности, говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг.».

«Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в обзоре. В частности, факторами снижения спроса станут распространение в мире углеродного налогообложения или квотирования выбросов парниковых газов. В сценариях нулевых нетто-выбросов спрос на нефть, по оценкам ряда аналитических агентств, спрос на нефть составит 17-24% от показателя в 2019 году, пишет Минфин. 

По мнению ОПЕК, нефть останется главным видом топлива в мировом энергобалансе до 2045 г., несмотря на развитие возобновляемых источников энергии. В своем докладе World Oil Outlook картель пишет, что в 2020 г. на долю нефти приходилось около 30% от энергоносителей, но на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса к 2025 г. эта цифра может вырасти до 31%. Потребление нефти к этому моменту достигнет 104,4 млн барр./сутки против 90,6 млн барр./сутки в 2020 г. Но начиная с 2026 г. темпы роста потребления нефти начнут снижаться, а после 2035 г. спрос перестанет расти. 

По мнению ОПЕК, несмотря на рост продаж электромобилей, автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут по-прежнему занимать большую долю – около 76%, но спрос на них будет обеспечиваться в развивающихся странах. Таким образом, согласно докладу ОПЕК, спрос на нефть в транспортном сегменте до 2045 г. будет держаться на уровне 46–46,5 млн барр./сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных