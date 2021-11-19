Правительство устранит риск подорожания медицинских товаров

Для медицинских изделий и оборудования сохранят налоговые преференции. Задержка в регулировании создавала риск, что с 2022 г. со всех медицинских товаров – от простейших термометров до аппаратов ИВЛ – могли начать взимать 20% НДС и, как следствие, выросла бы цена. 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устраняющий этот пробел в законодательстве.