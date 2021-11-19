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Правительство устранит риск подорожания медицинских товаров

Для медицинских изделий и техники сохранят налоговые льготы
Ольга Агеева
Виталий Невар / ТАСС

Для медицинских изделий и оборудования сохранят налоговые преференции. Задержка в регулировании создавала риск, что с 2022 г. со всех медицинских товаров – от простейших термометров до аппаратов ИВЛ – могли начать взимать 20% НДС и, как следствие, выросла бы цена. 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устраняющий этот пробел в законодательстве.

По действующему закону право производителей подтверждать льготу по НДС удостоверением о регистрации медтовара российского образца истекает в 2021 г. Поправки в Налоговый кодекс отменят это ограничение. «Налоговые преференции сохраняются», – заверил представитель Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных