Правительство устранит риск подорожания медицинских товаров

Правительство устранит риск подорожания медицинских товаровДля медицинских изделий и техники сохранят налоговые льготы
Для медицинских изделий и оборудования сохранят налоговые преференции. Задержка в регулировании создавала риск, что с 2022 г. со всех медицинских товаров – от простейших термометров до аппаратов ИВЛ – могли начать взимать 20% НДС и, как следствие, выросла бы цена. 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устраняющий этот пробел в законодательстве.
По действующему закону право производителей подтверждать льготу по НДС удостоверением о регистрации медтовара российского образца истекает в 2021 г. Поправки в Налоговый кодекс отменят это ограничение. «Налоговые преференции сохраняются», – заверил представитель Минфина.
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