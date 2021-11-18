Медицинские маски подешевели на 20%Но стоят все равно в 20 раз больше, чем до пандемии, говорят эксперты
С начала этого года средняя потребительская цена на медицинские маски сократилась почти на 20%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Если в январе 2021 г. стоимость одного изделия составляла 11,94 руб., то в октябре она упала до 9,75 руб.
Снижение цен на маски подтверждают и крупные компании, занимающиеся продажами в том числе и такой продукции. Так, стоимость изделий в интернет-аптеке «Здравсити» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина) в октябре этого года была на 10% ниже, чем в январе, рассказал «Ведомостям» коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. Он уточняет, что компания продает маски в комплектации от 5 до 50 штук в ценовом диапазоне от 3 до 7 руб. за штуку.
На Wildberries за последние полтора года минимальная цена одноразовых масок сократилась на 31 руб. до 2 руб. за одно изделие в наборе из 100 штук, рассказал представитель маркетплейса. Получается, что у этой компании стоимость такой продукции снизилась на 93,9%. В магазинах «Магнит», по словам его представителя, в январе маски продавались по 16,99 руб. за штуку, к началу ноября цены упали на 76,5% до 3,99 руб.
Закупочные цены на изделия при этом, по словам Попова, существенно не сократились. Снижение розничной стоимости он связывает прежде всего с изменением спроса. Максимальное падение цен на эту продукцию на «Здравсити» наблюдалось в летний период – они падали на 15% по сравнению с началом 2021 г., говорит Попов. Информацию о том, как менялся спрос на маски на «Здравсити», он не предоставил.
На Wildberries продажи этих изделий начали резко расти с июня 2021 г., говорит представитель маркетплейса. По его данным, в июне – октябре граждане заказали их на 18% больше, чем в январе – мае. Именно 9 июня московские власти предупредили об ужесточении контроля за ношением масок на предприятиях, а также в торговых центрах, кафе, ночных клубах и других местах скопления граждан. Об этом со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова писало «РИА Новости». По словам Данчикова, решение было принято из-за того, что в Москве тогда ухудшилась эпидемиологическая ситуация и наблюдался рост числа заболевших. По данным оперативного штаба, в предыдущий день (8 июня) было выявлено 4124 новых случая заражения коронавирусом, это было максимальное число заболевших COVID-19 с середины января.
Представитель Wildberries, в свою очередь, считает, что снижение стоимости может быть связано со значительным расширением предложения по сравнению с мартом прошлого года. Если в I квартале прошлого года в стране, а также и во всем мире наблюдался острый дефицит масок, то сейчас производство и импорт этой продукции выросли в несколько десятков раз, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он напоминает, что на фоне прошлогодней нехватки Минпромторг давал поручение бизнесу увеличить выпуск таких изделий и их начали делать даже те предприятия, которые на этом никогда не специализировались. При этом к допандемийному уровню 2019 г., когда одна маска в рознице стоила около 50 коп., вернуться уже не получится, добавляет Шуляк (из его слов следует, что в октябре одно изделие стоило на 1800% дороже, чем в среднем два года назад. – «Ведомости»). По его данным, только транспортировка необходимого для производства масок сырья, которое в России не изготавливается, подорожало с $1500–2000 за контейнер в 2019 г. до $9000 в этом году.