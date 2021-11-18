Медицинские маски подешевели на 20%

Представитель Wildberries, в свою очередь, считает, что снижение стоимости может быть связано со значительным расширением предложения по сравнению с мартом прошлого года. Если в I квартале прошлого года в стране, а также и во всем мире наблюдался острый дефицит масок, то сейчас производство и импорт этой продукции выросли в несколько десятков раз, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он напоминает, что на фоне прошлогодней нехватки Минпромторг давал поручение бизнесу увеличить выпуск таких изделий и их начали делать даже те предприятия, которые на этом никогда не специализировались. При этом к допандемийному уровню 2019 г., когда одна маска в рознице стоила около 50 коп., вернуться уже не получится, добавляет Шуляк (из его слов следует, что в октябре одно изделие стоило на 1800% дороже, чем в среднем два года назад. – «Ведомости»). По его данным, только транспортировка необходимого для производства масок сырья, которое в России не изготавливается, подорожало с $1500–2000 за контейнер в 2019 г. до $9000 в этом году.