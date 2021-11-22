Россия будет платить налог в 5% с глобально признанных климатических проектов

Россия будет платить налог в 5% с глобально признанных климатических проектовРешетников охарактеризовал результаты конференции в Глазго фразой «вернулись со щитом»
Россия присоединилась к сбору в размере 5% с оборота углеродных единиц в Адаптационный фонд по так называемому централизованному механизму их признания, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах расширенного заседания Евразийского межправсовета в Ереване. В частности, речь идет о методике, регламентированной пунктом 6.4 Парижского соглашения, уточнил он.
5%-ный налог будет собираться лишь с тех углеродных единиц, которые авторизованы на международном уровне специальным органом при ООН (так называемый Supervisory body). К этому механизму присоединились все страны, подписавшие итоговые документы Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (COP26), завершившейся 13 ноября. Такой налог на оборот углеродных единиц необходим для помощи развивающимся странам – эти средства фонд впоследствии будет конвертировать в денежные средства и инвестировать в проекты по снижению выбросов в развивающихся странах.