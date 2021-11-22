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Россия будет платить налог в 5% с глобально признанных климатических проектов

Решетников охарактеризовал результаты конференции в Глазго фразой «вернулись со щитом»
Дмитрий Гринкевич
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, один из ключевых итогов конференции в Глазго – это уточнение формулировок, связанных с углеводородами / Евгений Разумный / Ведомости

Россия присоединилась к сбору в размере 5% с оборота углеродных единиц в Адаптационный фонд по так называемому централизованному механизму их признания, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах расширенного заседания Евразийского межправсовета в Ереване. В частности, речь идет о методике, регламентированной пунктом 6.4 Парижского соглашения, уточнил он.

5%-ный налог будет собираться лишь с тех углеродных единиц, которые авторизованы на международном уровне специальным органом при ООН (так называемый Supervisory body). К этому механизму присоединились все страны, подписавшие итоговые документы Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (COP26), завершившейся 13 ноября. Такой налог на оборот углеродных единиц необходим для помощи развивающимся странам – эти средства фонд впоследствии будет конвертировать в денежные средства и инвестировать в проекты по снижению выбросов в развивающихся странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных