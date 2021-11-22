Ситуация в портах США начала улучшаться

По его словам, эти факторы должны постепенно сойти на нет при условии, что не возникнет новых волн пандемии, например из-за новой мутации коронавируса. Полыгалов также добавил, что, говоря о возникновении новых каналов удовлетворения текущего аномально высокого спроса на грузоперевозки по маршруту Азия – Европа – Азия, можно упомянуть о двух инструментах. Во-первых, речь о росте заказов на строительство нового флота и о выходе на рынок новых, относительно небольших, логистических операторов. При этом используемые ими суда имеют гораздо меньший дедвейт, чем широко использовавшиеся до этого суперконтейнеровозы. Во-вторых, речь о росте сухопутных транзитных контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай, переживающих сегодня резкий рост, что открывает для России дополнительные возможности. Так, по словам Полыгалова, прогнозируемый железнодорожный транзит по маршруту Китай – Европа – Китай в 2021 г. составит около 4,5% совокупного контейнерного оборота между Азией и Европой в 2020 г.