Импортные товары подорожают на 10% по всему миру

Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, способный привести к существенному удорожанию импорта. Больше всего от этих факторов могут пострадать приморские и малые островные развивающиеся страны, зависимые от морских поставок. Однако это негативно скажется и на крупнейших экономиках мира – США и Евросоюза, говорится в ежегодном обзоре состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) – экономической организации ООН.