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Импортные товары подорожают на 10% по всему миру

Масштабное исследование ООН прогнозирует рост цен из-за проблем с логистикой
Илья Лакстыгал Ксения Потаева
Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки / Андрей Гордеев / Ведомости

Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, способный привести к существенному удорожанию импорта. Больше всего от этих факторов могут пострадать приморские и малые островные развивающиеся страны, зависимые от морских поставок. Однако это негативно скажется и на крупнейших экономиках мира – США и Евросоюза, говорится в ежегодном обзоре состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) – экономической организации ООН.

Судоходные компании и операторы портов ожидают, что глобальные сбои в цепочках поставок продолжатся как минимум до 2022 г. Соответственно, при сохранении наблюдаемого роста ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 г. мировые цены на импорт в среднем по миру могут вырасти на 10,6%, говорится в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных