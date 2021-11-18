Импортные товары подорожают на 10% по всему миру

Импортные товары подорожают на 10% по всему мируМасштабное исследование ООН прогнозирует рост цен из-за проблем с логистикой
Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, способный привести к существенному удорожанию импорта. Больше всего от этих факторов могут пострадать приморские и малые островные развивающиеся страны, зависимые от морских поставок. Однако это негативно скажется и на крупнейших экономиках мира – США и Евросоюза, говорится в ежегодном обзоре состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) – экономической организации ООН.
Судоходные компании и операторы портов ожидают, что глобальные сбои в цепочках поставок продолжатся как минимум до 2022 г. Соответственно, при сохранении наблюдаемого роста ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 г. мировые цены на импорт в среднем по миру могут вырасти на 10,6%, говорится в документе.