Доля «Роснано» в наноиндустрии снизилась до 14%Продажи в первой половине 2021 года составили 1,127 трлн рублей, а у компаний «Роснано» – 161 млрд рублей
Проекты исторического портфеля «Роснано» в последние годы играют все менее заметную роль в индустрии. Раньше их доля была выше четверти, сейчас – хуже, чем 8 лет назад. В 2019 г. продажи составили 445 млрд руб. (22% всей наноиндустрии), следует из отчетности корпорации. В 2020 г. компании «Роснано» падали сильнее рынка (на треть – до 297 млрд руб., или 17% всего рынка), а восстанавливаются сейчас тяжелее. По итогам 2021 г. продажи составят не более 320-325 млрд руб., считает близкий к корпорации собеседник «Ведомостей», а это в 2 раза меньше, чем предусматривала стратегия ее развития. При этом непосредственно нанопродукции в этом объеме – всего 8%, остальное – это товары, в изготовлении которых хоть как-то использовались нанотехнологии или нанокомпоненты, следует из справочника наноиндустрии.
Общий объем господдержки «Роснано» с момента основания составил более 404,6 млрд руб., подсчитали «Ведомости» по данным компании и Росказначейства. Из них 132,3 млрд руб. было прямое финансирование, еще 20,3 млрд руб. выделили дочернему Фонду инфраструктурных и образовательных программ, а 252 млрд руб. составили госгарантии по займам. Было проинвестировано 109 проектов на сумму 205 млрд руб.
Но результаты оказались ниже ожиданий, показал анализ «Ведомостей». Среди топ-20 крупнейших по финансированию проектов «Роснано», покрывающих больше половины инвестиций (108 млрд руб.), три закончились банкротством или ликвидированы, а еще девять убыточны. Больше половины из топ-20 компаний были связаны с иностранными или офшорными контрагентами. Без учета ПАО «ТМК» и ПАО «ЧТПЗ», вклад в развитие которых со стороны «Роснано» относительно масштабов их производства был скромным, общий убыток по ним составил почти 6 млрд руб. в 2020 г.
Стратегия «Роснано» по выходу из успешных проектов вела к тому, что в портфеле корпорации копились провальные, отмечает бывший топ-менеджер корпорации. Усугубил ситуацию прошлый год, который был рекордно убыточным. При этом долги росли. С 2018 г. кредиты не обеспечиваются госгарантиями. Краткосрочная задолженность по займам с начала этого года выросла у «Роснано» в 3 раза – с 5,1 до 16,1 млрд руб., следует из отчетности. Совокупность факторов и приближение срока возврата займов, оплатить которые не хватает собственных средств, заставило кредиторов нервничать и привело к кризису платежеспособности, говорит директор Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрий Симачев.