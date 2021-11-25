Доля «Роснано» в наноиндустрии снизилась до 14%

Проекты исторического портфеля «Роснано» в последние годы играют все менее заметную роль в индустрии. Раньше их доля была выше четверти, сейчас – хуже, чем 8 лет назад. В 2019 г. продажи составили 445 млрд руб. (22% всей наноиндустрии), следует из отчетности корпорации. В 2020 г. компании «Роснано» падали сильнее рынка (на треть – до 297 млрд руб., или 17% всего рынка), а восстанавливаются сейчас тяжелее. По итогам 2021 г. продажи составят не более 320-325 млрд руб., считает близкий к корпорации собеседник «Ведомостей», а это в 2 раза меньше, чем предусматривала стратегия ее развития. При этом непосредственно нанопродукции в этом объеме – всего 8%, остальное – это товары, в изготовлении которых хоть как-то использовались нанотехнологии или нанокомпоненты, следует из справочника наноиндустрии.