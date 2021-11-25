Как «Роснано» использовала 405 млрд руб. госпомощи и влезла в долги

Новость о преддефолтном состоянии «Роснано» с начала недели беспокоит российский рынок. Краткосрочная задолженность по займам корпорации с начала этого года выросла в 3 раза – с 5,1 до 16,1 млрд руб. Это произошло из-за нарушения условий ликвидности по одному из выпусков облигаций. С 2010 г. корпорация для финансирования проектов брала займы, причем с 2018 г. – необеспеченные госгарантиями. По мере выхода из успешных проектов «Роснано» копила провальные. По кредитам подходят сроки оплаты. Обслуживание долгов дорогое, а рекордные убытки 2020 г. усугубили проблемы с платежеспособностью. Облигации «Роснано» торгуются ниже номинала.