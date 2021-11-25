Как «Роснано» использовала 405 млрд руб. госпомощи и влезла в долги

Как «Роснано» использовала 405 млрд руб. госпомощи и влезла в долгиНанопроекты корпорации вместо прибыли приносят убытки – по 20 крупнейшим они достигли 6 млрд руб. в 2020 г., подсчитали «Ведомости»
Новость о преддефолтном состоянии «Роснано» с начала недели беспокоит российский рынок. Краткосрочная задолженность по займам корпорации с начала этого года выросла в 3 раза – с 5,1 до 16,1 млрд руб. Это произошло из-за нарушения условий ликвидности по одному из выпусков облигаций. С 2010 г. корпорация для финансирования проектов брала займы, причем с 2018 г. – необеспеченные госгарантиями. По мере выхода из успешных проектов «Роснано» копила провальные. По кредитам подходят сроки оплаты. Обслуживание долгов дорогое, а рекордные убытки 2020 г. усугубили проблемы с платежеспособностью. Облигации «Роснано» торгуются ниже номинала.
Пока судьба корпорации неясна, но в правительстве, как минимум, обещают серьезно почистить портфель проектов института развития. Выход проблем «Роснано» в публичную плоскость не был случайным, а в правительстве о нарастающих финансовых проблемах было известно давно, сказали «Ведомостям» два близких к кабинету министров источника. Результаты работы «Роснано» действительно неутешительны: за 14 лет и 405 млрд руб. госпомощи на выходе получилось больше убытков, чем прибыли. «Ведомости» разбирались, насколько эффективно госкорпорация, которую создавал Анатолий Чубайс, вела бизнес.