Вексельберг назвал социальный кризис одним из возможных последствий энергоперехода

Вексельберг назвал социальный кризис одним из возможных последствий энергопереходаПри этом отказаться от него страна, по его мнению, также не может
Стоимость энергоперехода для экономики России неподъемна, заявил председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг на сессии «Земля будущего. Вместе на пути к углеродной нейтральности» форума Nobel Vision. Его представитель уточнил «Ведомостям», что Вексельберг комментировал последние оценки цены энергоперехода российских финансовых институтов. В частности, ранее аналитики «ВТБ капитала» подсчитали, что достижение углеродной нейтральности к 2060 г. (сокращение выбросов CO2, которые измеряются в разнице между антропогенными выбросами и их поглощением) обойдется России в 102,7 трлн руб., если двигаться к ней по наиболее экономичному пути.
Энергопереход, по мнению Вексельберга, может привести к социальному кризису, к чему необходимо относиться с особой осторожностью. «Но альтернативы энергопереходу не существует: последствия, вызванные отказом от изменений, не предсказуемы. Они могут обернуться настоящей климатической катастрофой», – подчеркнул он.
О том, что отказ от традиционных источников энергии в пользу «зеленых» может повысить уровень бедности, заявляли ранее в ВТБ. «Стоимость электроэнергии в Европе выросла в 2-3 раза. Очевидно, это связано с энергопереходом и уходом от традиционных источников энергии. В результате этого энергоперехода мы станем зеленее, но, возможно, беднее», – заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
По оценке Вексельберга, для ускорения энергоперехода необходимы единые правила и стандарты для всего мира, в частности, нужно определиться, как учитывать климатические сертификаты, как считать нормы выбросов. «В противном случае мы как экономика, экспортоориентированная и вписанная в глобальную экономику, можем существенно проиграть», – констатировал он.
Одним из возможных стимулов для ускорения декарбонизации может быть модель ДПМ (договор о предоставлении мощностей, который позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний. – «Ведомости»), и развитие всех альтернативных генераций, считает Вексельберг. Эти сферы регулируются государством через тарифы, поэтому для развития зеленых технологий правительство могло бы ввести меры финансовой поддержки, например, через субсидирование кредитных ставок для таких проектов, добавил бизнесмен.
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) ранее оценил стоимость мероприятий по декарбонизации российской электроэнергетики от 14 трлн до 24 трлн руб. инвестиций до 2050 г. Из прогноза института следует, что потребность в электроэнергии к 2050 г. составит 1,32 трлн кВт ч в год с учетом планов развития генерации и программ поддержки строительства и модернизации мощностей.
Цена на электроэнергию к 2030 г. может вырасти на 4%, а к 2050 г. – на 26% в случае реализации целевого сценария Стратегии низкоуглеродного развития России, оценивало ранее Минэкономразвития. В инерционном сценарии проекта стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится, при этом такой сценарий не позволит России в полной мере реализовать свои международные климатические обязательства.
Согласно утвержденной правительством Стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 г. Дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Полная декарбонизация к 2060 г., по оценке «ВТБ Капитала», потребовала бы затрат в 479,8 трлн руб., считают эксперты.
На этой же сессии специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказал предположение, что в ближайшие 30 лет в экономике России произойдет масштабная трансформация, которая заставит пересмотреть все базовые принципы работы во всех отраслях.