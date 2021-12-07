Вексельберг назвал социальный кризис одним из возможных последствий энергоперехода

Стоимость энергоперехода для экономики России неподъемна, заявил председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг на сессии «Земля будущего. Вместе на пути к углеродной нейтральности» форума Nobel Vision. Его представитель уточнил «Ведомостям», что Вексельберг комментировал последние оценки цены энергоперехода российских финансовых институтов. В частности, ранее аналитики «ВТБ капитала» подсчитали, что достижение углеродной нейтральности к 2060 г. (сокращение выбросов CO2, которые измеряются в разнице между антропогенными выбросами и их поглощением) обойдется России в 102,7 трлн руб., если двигаться к ней по наиболее экономичному пути.