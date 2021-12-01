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Экономика

В ВТБ допустили рост уровня бедности в Европе из-за энергоперехода

Ведомости

Отказ от традиционных источников энергии в пользу «зеленых» может повысить уровень бедности в Европе, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь на сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». 

«Стоимость электроэнергии в Европе выросла в 2-3 раза. Очевидно, это связано с энергопереходом и уходом от традиционных источников энергии […] В результате этого энергоперехода мы станем зеленее, но, возможно, беднее», — сказал он. 

Снесарь подчеркнул, что реализация «зеленой» повестки имеет социальные последствия. 

«Когда мы говорим о ESG (Environmental, Social and Governance; экологические, социальные и управленческие критерии), есть один аспект и он, мне кажется, основной. Этот аспект, мне кажется, незаслуженно в тени — аспект социальный… В развитых странах, в которых живет в пять раз меньше населения, за исключением Индии и Китая, чем в бедных, то такого рода страны выбросили исторически практически на 65 млрд тонн СО2 больше. Бедные страны, чтобы достичь уровня развитых, должны будут выбрасывать в год 41 млрд СО2. Лично меня эта статистика заставила несколько по-другому посмотреть на полемику ESG», — отметил Снесарь. 

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в ходе сессии также заявила о социальных рисках для России, которые могут произойти в результате реализации «зеленой» повестки, так как могут возникнуть дополнительные издержки в виде углеродного налога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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