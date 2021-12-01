В ВТБ допустили рост уровня бедности в Европе из-за энергоперехода

«Когда мы говорим о ESG (Environmental, Social and Governance; экологические, социальные и управленческие критерии), есть один аспект и он, мне кажется, основной. Этот аспект, мне кажется, незаслуженно в тени — аспект социальный… В развитых странах, в которых живет в пять раз меньше населения, за исключением Индии и Китая, чем в бедных, то такого рода страны выбросили исторически практически на 65 млрд тонн СО2 больше. Бедные страны, чтобы достичь уровня развитых, должны будут выбрасывать в год 41 млрд СО2. Лично меня эта статистика заставила несколько по-другому посмотреть на полемику ESG», — отметил Снесарь.