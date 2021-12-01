В ВТБ допустили рост уровня бедности в Европе из-за энергоперехода
«Стоимость электроэнергии в Европе выросла в 2-3 раза. Очевидно, это связано с энергопереходом и уходом от традиционных источников энергии […] В результате этого энергоперехода мы станем зеленее, но, возможно, беднее», — сказал он.
Снесарь подчеркнул, что реализация «зеленой» повестки имеет социальные последствия.
«Когда мы говорим о ESG (Environmental, Social and Governance; экологические, социальные и управленческие критерии), есть один аспект и он, мне кажется, основной. Этот аспект, мне кажется, незаслуженно в тени — аспект социальный… В развитых странах, в которых живет в пять раз меньше населения, за исключением Индии и Китая, чем в бедных, то такого рода страны выбросили исторически практически на 65 млрд тонн СО2 больше. Бедные страны, чтобы достичь уровня развитых, должны будут выбрасывать в год 41 млрд СО2. Лично меня эта статистика заставила несколько по-другому посмотреть на полемику ESG», — отметил Снесарь.
Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в ходе сессии также заявила о социальных рисках для России, которые могут произойти в результате реализации «зеленой» повестки, так как могут возникнуть дополнительные издержки в виде углеродного налога.