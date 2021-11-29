Новак оценил уровень обеспеченности России нефтью
Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, заявил вице-премьер Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
«Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет», — сказал он (цитата по ТАСС).
Новак выразил уверенность в том, что российские ресурсы останутся востребованными на мировом рынке в ближайшие годы, несмотря на глобальный энергопереход. Сейчас основным направлением для увеличения экспорта остается Азия, отметил вице-премьер. Так, по его словам, объем экспорта нефти в Китай за последние 10 лет вырос шестикратно.
Также сегодня Новак не увидел необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению вице-премьера, нужно следить за ситуацией и тем, как она повлияет на спрос.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске возникновения острого дефицита нефти и газа в мире. По его словам, прирост запасов топлива в последние годы находится на исторически минимальных уровнях, так что «определенный дефицит» ресурсов виден уже сейчас.
Острый дефицит будет связан с недоинвестированием в отрасли, пояснил Сечин. Оно, в свою очередь, обусловлено требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных «стейкхолдеров» и стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Глава «Роснефти» отметил, что компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы.