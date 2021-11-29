Новак оценил необходимость принятия срочных мер на рынке нефти
Власти России сейчас не видят необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления штамма коронавируса «омикрон», сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. Партнеры по ОПЕК+ также не обращались к России с таким вопросом.
«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — заявил Новак. Вице-премьер пояснил, что появление новых штаммов всегда вызывает оценки рынка, потому что власти различных стран могут ввести новые ограничения. По его словам, нужно следить за развитием ситуации и ее влиянием на спрос на нефть. Ближайшая встреча ОПЕК+ назначена на 2 декабря, добавил он.
Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным из-за большого количества мутаций. 26 ноября фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе опустились ниже $74 за баррель впервые с 21 сентября.
Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупных потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Сообщалось, что ОПЕК+ в ответ может пересмотреть параметры своего соглашения по восстановлению нефтедобычи.