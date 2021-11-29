Новак оценил необходимость принятия срочных мер на рынке нефти

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — заявил Новак. Вице-премьер пояснил, что появление новых штаммов всегда вызывает оценки рынка, потому что власти различных стран могут ввести новые ограничения. По его словам, нужно следить за развитием ситуации и ее влиянием на спрос на нефть. Ближайшая встреча ОПЕК+ назначена на 2 декабря, добавил он.