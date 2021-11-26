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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $74 впервые с конца сентября

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Фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в январе опустились ниже $74 за баррель впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На 18.52 мск цена Brent снизилась на 10,34% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов — до $73,72 за баррель. 

Январские фьючерсы на нефть марки WTI также снижаются почти на 11%. На 18.53 мск стоимость барреля составляла $69,56, что на 10,93% ниже закрытия предыдущей торговой сессии. 

Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным из-за большого количества мутаций. Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия. 

Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупных потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Сообщалось, что ОПЕК+ в ответ может пересмотреть параметры своего соглашения по восстановлению нефтедобычи. Следующее заседание министров стран — членов альянса назначено на 2 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных