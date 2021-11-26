Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $74 впервые с конца сентября
Фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в январе опустились ниже $74 за баррель впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На 18.52 мск цена Brent снизилась на 10,34% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов — до $73,72 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть марки WTI также снижаются почти на 11%. На 18.53 мск стоимость барреля составляла $69,56, что на 10,93% ниже закрытия предыдущей торговой сессии.
Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу падения спроса на сырье из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным из-за большого количества мутаций. Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия.
Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупных потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Сообщалось, что ОПЕК+ в ответ может пересмотреть параметры своего соглашения по восстановлению нефтедобычи. Следующее заседание министров стран — членов альянса назначено на 2 декабря.