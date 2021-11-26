Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $74 впервые с конца сентября

Кроме того, снижение цен происходит после того, как США и несколько других крупных потребителей нефти объявили о своем решении начать продажи сырья из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на энергоносители. Сообщалось, что ОПЕК+ в ответ может пересмотреть параметры своего соглашения по восстановлению нефтедобычи. Следующее заседание министров стран — членов альянса назначено на 2 декабря.