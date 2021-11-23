Как повлияет на рынок распечатка стратегических нефтяных резервов США

Как повлияет на рынок распечатка стратегических нефтяных резервов СШАЦена нефти может упасть до $70 за баррель, но ненадолго
Стоимость нефти растет на новостях о распечатке стратегических резервов США и их союзниками. Баррель эталонной марки Brent в 18.00 мск 23 ноября торговался по $80,8 (рост на 1,4% к предыдущей торговой сессии), техасской WTI – по $78,2 (рост на 1,8%), следует из данных биржи ICE.
Днем во вторник пресс-служба Белого дома выпустила релиз, в котором известила о планах США продать 50 млн барр. нефти из стратегического резерва страны для охлаждения рынка. Из них 32 млн барр. планируется после стабилизации ситуации вернуть в резервный фонд, 18 млн будут полностью вброшены в рынок. Они будут поставляться постепенно, на протяжении нескольких месяцев, уточняется в сообщении. Инициативу США также поддержали Великобритания, Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
Решение администрации президента США о высвобождении стратегических резервов оказалось мягче, чем ожидал рынок, поясняет старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. «Рынок опасался резкого увеличения свободных поставок нефти до конца года, что и привело к значительному снижению спотовых цен. Постепенное же высвобождение дополнительных 50 млн барр. в течение нескольких месяцев окажет умеренное влияние на рынок, что способствует восстановлению котировок», — утверждает эксперт.
США приняли решение об извлечении стратегических запасов нефти на фоне стремительного роста цен на бензин. По оценке American Automobile Association, на 23 ноября средняя розничная цена на бензин в США составила $3,4 за галлон. Самые высокие цены – на АЗС в Калифорнии: в среднем $4,7 за галлон. Абсолютный максимум зафиксирован на заправках в калифорнийском округе Моно – $6,09 за галлон. Для сравнения: в ноябре 2020 г. галлон бензина в Соединенных Штатах в рознице в среднем стоил $2,1.
22 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США намерены поставить на рынок 35 млн барр. из стратегического нефтяного резерва вместе с рядом других стран, в том числе Японией и Южной Кореей. Агентство отмечало, что Джо Байден таким образом пытается сдержать цены на бензин в США и предотвратить падение собственных рейтингов в стране и доверия к Демократической партии. Сейчас в американских стратегических хранилищах находится более 606 млн барр. нефти. Аналитики Citigroup прогнозировали, что власти США могут выбросить на рынок «от 100 млн до 120 млн барр. и даже больше».
Bloomberg предупреждал, что это может привести к пересмотру договоренностей ОПЕК+ по ежемесячному наращиванию добычи на 400 000 барр. в сутки (следующее заседание министров стран организации намечено на 2 декабря).
По словам Блохина, с января 2022 г. можно ожидать профицита предложения на нефтяном рынке, что и учитывают при принятии решений участники сделки ОПЕК+. «На протяжении последнего года картель выступает в роли регулятора и при необходимости сокращает объем предложения на нефтяном рынке. Даже если бы США и их союзники приняли решение произвести единовременный вброс нефти на глобальный рынок, ОПЕК+ могла бы с легкостью компенсировать образовавшийся дисбаланс за счет сокращения темпов наращивания добычи», – заключает он.
По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), резервы Китая могут превышать 220 млн барр., Индии – 26,5 млн барр., Южной Кореи – 100 млн барр., Японии – 44 млн барр. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко оценивает товарные запасы нефти в Китае, Индии, Южной Корее и Японии совокупно в 600 млн барр, большая часть из которых приходится на КНР.
Но вероятность прихода на рынок объемов нефти существенно выше обещанных США 50 млн барр. низкая, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
При этом, по словам научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина, «распечатывая» свои стратегические резервы, администрация Байдена для собственного политического выживания может надеяться на аналогичные значительные по эффекту действия за рубежом лишь со стороны союзников – Японии и Южной Кореи, с которыми США связывают также военно-политические обязательства.
Но даже 50 млн барр, которые США поставят из стратегических резервов, – это половина от ежедневного мирового спроса на нефть, говорит Гришунин. По оценке эксперта, поступление таких объемов на мировой рынок приведет к снижению нефтяных цен до уровня $74-76/барр. «Снижение цены будет вызвано сокращением дефицита нефти, который сегодня оценивается в 2-3 млн барр./сутки, в течение 20-30 суток», – отметил он.
При этом Гришунин добавил, что последующие планы минэнерго США по возврату 32 млн барр. в стратегический резерв, наоборот, будут подстегивать спрос, что должно в конечном итоге вернуть цены к уровню $80/барр.
Дмитрий Маринченко из Fitch, как и Гришунин, отмечает, что 50 млн барр. – существенный объем. «Но если он будет поступать на рынок на протяжении нескольких месяцев, то это будет эквивалентно увеличению добычи на 550 000 барр./сутки», – отметил эксперт.
По мнению аналитика, этот шаг может привести к краткосрочному снижению цен на нефть, но глобально решить проблему не позволит.
Слаженные действия США и их союзников позволят какое-то время удержать цены в коридоре $70-80, считает Маринченко. Новые локдауны в Европе из-за коронавируса, по его словам, могут создать давление на нефтяные котировки, которые упадут еще сильнее – ниже $70/барр.
«Дальнейшая динамика будет зависеть от того, закроет ли ОПЕК+ дефицит на рынке за счет роста добычи и как будет обстоять ситуация со спросом на энергоресурсы», – заключает Маринченко.
«Цены на бензин для рядовых американцев – очень важный вопрос. У подавляющего большинства есть как минимум один личный автомобиль, являющийся единственным средством передвижения внутри и вне городов – общественный транспорт, за исключением нескольких крупнейших городов страны, развит слабо. Бензин – практически вопрос выживания домохозяйств», – говорит Кошкин. Поэтому подорожание топлива, по его словам, оказывается насущным политическим вопросом: если Байдену не удастся сдержать цены, это еще сильнее ударит по его рейтингу и рейтингу демократов перед годом промежуточных выборов.
По данным опросов международной исследовательской компании Ipsos на 18 ноября, Байдена поддерживало 44% американцев, а 49% – не поддерживало. Для сравнения: через два месяца после вступления в должность, 18 марта, Байдена поддерживало 59% населения США.