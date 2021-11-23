Как повлияет на рынок распечатка стратегических нефтяных резервов США

22 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США намерены поставить на рынок 35 млн барр. из стратегического нефтяного резерва вместе с рядом других стран, в том числе Японией и Южной Кореей. Агентство отмечало, что Джо Байден таким образом пытается сдержать цены на бензин в США и предотвратить падение собственных рейтингов в стране и доверия к Демократической партии. Сейчас в американских стратегических хранилищах находится более 606 млн барр. нефти. Аналитики Citigroup прогнозировали, что власти США могут выбросить на рынок «от 100 млн до 120 млн барр. и даже больше».