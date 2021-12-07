Декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублей

Декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублейПри этом тарифы на электроэнергию к 2050 году могут обогнать инфляцию на 28%
Мероприятия по декарбонизации российской электроэнергетики потребуют от 14 трлн до 24 трлн руб. инвестиций до 2050 г. Такой прогноз дает Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».
Из прогноза следует, что потребность в электроэнергии к 2050 г. составит 1,32 трлн кВт ч в год с учетом планов развития генерации и программ поддержки строительства и модернизации мощностей.
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