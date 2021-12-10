Минэк назвал глобальную налоговую «‎революцию»‎ победой здравого смысла

Условия налоговой реформы

ОЭСР предложила способ справедливого распределения налоговых потоков между странами. Реформу поддержали более 130 стран. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.

Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Фактически Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги, страны сбыта смогут претендовать примерно на 20–30% налогов на прибыль.

Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах. Запустить новые правила планируется в 2023 г.