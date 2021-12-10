Минэк назвал глобальную налоговую «‎революцию»‎ победой здравого смысла

Минэк назвал глобальную налоговую «революцию» победой здравого смыслаПредложенная ОЭСР реформа приблизит мир к справедливому распределению налогов
Новые правила налогообложения международных групп компаний, предложенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), позволят не допустить «развала» стандартов налогообложения. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, который ранее занимал пост замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), на конференции «Ведомостей» «Налоговые итоги года».
В отсутствие глобального регулирования порядка 12 государств ввели собственные цифровые налоги, чтобы транснациональные корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от пользователей в этих странах, отметил Вольвач (такие меры предприняли, в частности, Франция, Италия, Испания, Чехия, Таиланд, Казахстан и др. – «Ведомости»).
Глобальная реформа, по словам замглавы Минэкономразвития, стала «победой здравого смысла». ОЭСР не допустила «развала» и фрагментации общих стандартов. Если не внедрить Pillars, страны продолжат «соревноваться между собой» и в одностороннем порядке вводить цифровые налоги, указал Вольвач.
Условия налоговой реформы
ОЭСР предложила способ справедливого распределения налоговых потоков между странами. Реформу поддержали более 130 стран. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.
Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Фактически Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги, страны сбыта смогут претендовать примерно на 20–30% налогов на прибыль.
Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах. Запустить новые правила планируется в 2023 г.
Кому выгодна налоговая «революция»
Pillar 1 затронет только компании с выручкой от 20 млрд евро и, по подсчетам ОЭСР, коснется около 100 компаний. Экономический эффект от Pillar 1 даст совокупный дополнительный доход порядка 150 млн евро в год, от Pillar 2 – порядка 125 млн евро. Столько налоговых сборов разделят между собой государства. Одновременно для бизнеса упростятся правила трансфертного ценообразования и процедуры разрешения споров, упразднятся цифровые налоги, которые в одностороннем порядке ввели разные страны.
Россия, как и другие развивающиеся страны, в частности, выиграет от повышения ставки налога у источника до 9% в рамках Pillar 2 (почти на все виды платежей, кроме дивидендов). Развитые страны, как правило, инвестируют в развивающиеся и потом забирают эту прибыль через проценты на долговое финансирование, либо через роялти за использования ноу-хау и т.д., пояснил партнер, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Частично эффект от этой нормы для России нивелирован пересмотром налоговых ставок с Кипром, Мальтой, Люксембургом, денонсацией налогового соглашения с Нидерландами. Но по роялти ставка все еще 0%. «В этой части Россия будет выигрывать, как и другие развивающиеся страны», – подчеркивает Калинин.
Риски для бизнеса
«Когда речь идет о любом масштабном изменении законодательства, очень важно, чтобы в глазах бизнес-сообщества оно воспринималось как справедливое», – отметил заместитель гендиректора «Алросы» Алексей Филипповский. Первичный мотив Pillars – «взять и поделить», что «не вызывает ощущения справедливости», отметил он.
Ранее крупный российский бизнес попросил у правительства защиты от последствий глобальной налоговой реформы, выяснили «Ведомости». Реформа может привести к уплате налогов от пользования российскими недрами за рубежом, опасаются в бизнес-объединении. Этот риск может реализоваться, если формулировки механизма Pillar 1 не учтут специфику бизнеса добывающих компаний.
Второе направление реформы – Pillar 2 – затронет крупные российские IT-компании, которые продают продукты и услуги за рубеж. «Таких продуктов в России – «штучное количество», отметил директор юридического департамента ГК «Ланит» Евгений Журба, «но за ними будущее».
Для таких поставщиков «национальное льготное налогообложение и Pillar войдут в противостояние». Pillar 2 сделает бизнес-модель поставок за рубеж менее выгодной, «будет лучше остаться на национальном рынке», пояснил Журба.
В целом Pillar 2 не несет каких-либо серьезных рисков для российских компаний, резюмировал партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов. Опасность, по его словам, таится в том, как будет развиваться законодательство под влиянием веяний глобальной реформы.