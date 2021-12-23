Что Путин говорил об экономике. Главное

Что Путин говорил об экономике. ГлавноеИндексация пенсий, роль «Газпрома» в энергокризисе, долги «Роснано» и другие темы пресс-конференции
О макроэкономике
Глубина спада в российской экономике в пандемийный 2020 г. оказалась гораздо ниже, чем во многих ведущих странах мира – около 3%. С этого тезиса президент начал разговор с журналистами. В 2021-м, по его словам, ожидается рост ВВП на 4,5%.
Восстановление экономики идет динамично: за 10 месяцев прирост составил 4,6%, напомнил Путин. Сальдо торгового баланса за 2021 г. почти удвоилось – до $184 млрд, а объем международных резервов достиг рекордных $625,5.
Рост российской экономики по итогам 2021 г. составит не менее 4,3%, заявлял 17 декабря министр экономического развития Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Рост реальных располагаемых доходов россиян по итогам 2021 г. ожидается на уровне в 3,5%, сообщил Путин. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2021 г. показатель увеличился на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Безработица, по словам президента, снизилась до 4,3%, что является «очень хорошим показателем работы экономики в целом». Одна из важнейших задач России и ключевой драйвер роста экономики – улучшение демографической ситуации и «сбережение народа».
«У нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 млн человек с небольшим, по-моему, в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024 г., к 2030 г. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста».
Об индексации пенсий
По словам Путина, правительство должно сделать все для выполнения обещания по индексации пенсий выше инфляции. «Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», – сказал он, отвечая на вопрос об индексации пенсий выше инфляции.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 г. средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 руб. В этом году ее размер равен 17 443 руб. В начале декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров в следующем году. Он напомнил, что, согласно федеральному бюджету, индексация пенсий в 2022 г. заложена на 5,9%. Но по итогам года инфляция будет выше этого показателя, отметил министр.
По закону о государственном пенсионном обеспечении в России, индексация пенсий происходит выше годовой инфляции. В начале сентября Минэкономразвития представило прогноз по инфляции на уровне 5,9% – соответсвенно на эту сумму и будет проиндексирована пенсия в следующем году. Но фактическая инфляция, по заявления властей, в конце 2021 г. будет на уровне 8%.
Президент добавил, что соответствующие решения будут приняты и по «силовому» блоку, чтобы выровнять доходы людей, работающих в силовых структурах и правоохранительных органах.
О бюджете
Бюджет России на следующие три года президент охарактеризовал как социально ориентированный. В 2022 г. расходы на здравоохранение составляют около 1,5–1,7 трлн руб., а социальные в целом превысят 4 трлн руб., отметил Путин (около 20% всех трат. – «Ведомости»).
Среди мер он назвал расширение количества семей, получающих господдержку, старт программы семейного капитала на первого ребенка и введение пособий беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации, выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, а также единоразовые выплаты по 5000 и по 10 000 руб. разным категориям населения.
На поддержку пострадавших от коронакризиса отраслей правительство выделило за два года почти 5,5% ВВП, отметил Путин: 4,5% в прошлом году и почти 1% – в этом. «Мы же не просто эти деньги выдавали абы как и абы кому, мы даже при поддержке пострадавших отраслей экономики все нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами, небольшими доходами – уязвимыми особенно в этой ситуации. А это прежде всего молодые семьи с детьми», – отметил президент.
При этом есть планы и по развитию инфраструктуры – только из ФНБ будет выделено на эти цели 2,5 трлн руб. Кроме того, огромные деньги будут вкладываться в цели по повышению производительности труда и цифровизации. «Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие», – резюмировал глава государства.
В 2022 г. доходы бюджета составят 25,02 трлн руб., а расходы – 23,69 трлн руб. Таким образом, профицит ожидается на уровне 1,32 трлн руб., или 1% ВВП. Наибольший объем расходов в федеральном бюджете на 2022 г. запланирован в разделе «социальная политика» – 5,8 трлн руб. (24,6% всех расходов), «национальная оборона» – 3,5 трлн руб. (14,8%) и «национальная экономика» – 3,4 трлн (14,6%). Расходы на реализацию национальных проектов вырастут с 2,7 трлн руб. в 2022 г. до 3 трлн руб. в 2024 г. По объемам запланированных средств на 2022 г. в лидерах следующие нацпроекты: «Демография» – 751,5 млрд руб., «Безопасные качественные дороги» – 331,7 млрд руб., «Здравоохранение» – 254,4 млрд руб., «Цифровая экономика» – 210,7 млрд руб., «Жилье и городская среда» – 183,8 млрд руб.
Об инфляции и денежно-кредитной политике
Отдельно президент затронул тему инфляции и политики ЦБ. По его словам, многие ведущие экономики пошли на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и на увеличение «работы печатных станков», что привело к высокой инфляции и росту дефицита бюджетов.
Мягкая ДКП, по его словам, «сводит на нет» те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан. Например, в США инфляция составляет 6,1-6,2%, что в 3 раза больше целевого показателя. В России она превышает таргет в два раза (8% при цели в 4%) и ее необходимо вернуть к целевым значениям, вновь напомнил Путин.
8 декабря министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что инфляция в России в 2021 г. может превысить 8%. Недельная инфляция в годовом выражении к 20 декабря выросла, составив 8,22% после 8,11% на 13 декабря. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,98%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее прогнозировала, что к цели в 4% получится вернуться ближе к концу 2022 г. Официальный прогноз правительства, утвержденный в сентябре, предполагал инфляцию по итогам года в 5,8%.
Президент отметил, что не вмешивается в работу ЦБ, а регулятор, в свою очередь, в денежной политике нашел «золотую середину». При этом «коллеги из реального сектора экономики» ругают ЦБ, отметил глава государства: «Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема».
17 декабря Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 8,5%. В сообщении регулятора говорилось, что инфляция в России складывается выше октябрьского прогноза Банка России.
В Турции несмотря на ускорение инфляции Центральный банк продолжает снижать ключевую ставку, что приводит к удешевлению национальной валюты. Турецкая валюта подешевела за год на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за последний месяц. В четверг, 23 декабря, она подешевела до 11,7 за доллар. В январе лира торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар.
О развитии бизнеса
Из-за пандемии страдает в основном малый бизнес, «хотя есть негатив и в работе крупных предприятий», отметил Путин. Всем ведущим отраслям и крупным предприятиям были предоставлены меры поддержки, которые явно пошли на пользу, напомнил президент. «Они ведь без боя, отработали, фактически без боя, даже в ряде случае нарастили объемы выпуска продукции».
Малому и среднему бизнесу из таких сфер, как общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи и другие отрасли, связанные с обслуживанием населения, поддержка оказывалась в приоритетном порядке – они «страдали в первую очередь». Президент перечислил такие меры, как льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровня заработной платы, рассрочка по выплате кредитов, льготы по аренде.
Ряд мер продлен сейчас, напомнил президент: «Правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит. Наверное, можно было бы делать что-то потоньше, побыстрее. Но надо отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом». По словам президента, предприниматели положительно оценивают работу правительства по поддержке бизнеса. Кроме того, усилия властей приводят к результату, который определяется в показателях роста экономики.
20 октября после объявления президентом нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса – это безвозмездные гранты для компаний пострадавших отраслей и продление программы льготных кредитов для МСП ФОТ 3.0 по ставке 3% с условием сохранения численности работников. Гранты обойдутся бюджету примерно в 27 млрд руб., они охватят около 2 млн человек, оценил вице-премьер. Их смогли получить компании из следующих отраслей: спорт, гостиничный бизнес, общепит, из сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и др.
О роли «Газпрома» в газовом кризисе
В ходе пресс-конференции президент опроверг звучащие обвинения в адрес «Газпрома» о том, что компания имеет отношение к рекордному росту цен на европейском рынке газа. «Конечно нет, никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Коллега спрашивала – что там Запад не понимает, да врут все время, тень на плетень наводят», – сказал Путин, отвечая на соответсвующий вопрос.
«Газпром», по словам президента, поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты. Кроме того, компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» во второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту «Ямал – Европа». До чего противные... Но это просто переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик потому, что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку», – посетовал президент.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию (ЕК) жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. В «Нафтогазе» указали на решение «Газпрома» не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке российского холдинга. Кроме того, украинская сторона обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.
В сентябре группа депутатов Европарламента обратилась в ЕК с просьбой расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за роста цен. Европейский регулятор объяснил ценовое ралли результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
О долгах «Роснано»
По словам Путина, ситуация с обязательствами «Роснано» – «непростая проблема». «Я сейчас не буду называть цифры – кто-то говорит 140 млрд руб., кто-то говорит 102 млрд руб., по-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством и самой компанией», – отметил он. При этом, у нового руководства есть «карт-бланш» на то, чтобы провести объективную оценку и привлечь лучших специалистов, чтобы оценить реальную ситуацию, которая сложилась в компании.
«Действительно, есть достаточно большой объем гарантий, которым предоставлен правительством Российской Федерации под проекты», – сказал Путин, добавив, что это венчурная компания, инициатором создания которой был он сам. «Конечно, в значительной степени непроторенным путем коллеги шли и ясно, что часть проектов реализована успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Но это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями», – заявил Путин.
30 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас «Роснано» находится в процессе перезагрузки, и после того, как был сформирован новый совет директоров, компания перестраивает принципы работы. Силуанов заверил, что обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполняться. По остальным долгам ведутся переговоры с кредиторами, уточнил он: «Я уверен, что будет найден компромисс, устраивающий все стороны». Так или иначе, работа компании находится под контролем правительства, подчеркнул министр.
О преддефолтном состоянии «Роснано» стало известно 19 ноября. В этот день Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» на основании предписания ЦБ. Тогда же госкомпания сообщила, что обсуждала с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». В ходе встречи было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. Вместе с тем госкомпания сообщила о возможных компромиссных вариантах развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.