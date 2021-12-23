Цена на газ в Европе опустилась ниже $1600 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе резко снизились 23 декабря, упав ниже отметки $1600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13.31 мск достигала $1586,16 за 1000 куб. м. После этого котировки немного скорректировали падение и к 14.32 мск составляли $1647,71 за тысячу кубометров. Снижение к расчетной цене среды составило 18,47%.
Во вторник, 21 декабря, спотовые цены на газ в Европе установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).
Биржевые цены на сырье находятся на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент России Владимир Путин также объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.