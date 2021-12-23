Цена на газ в Европе опустилась ниже $1600 за тысячу кубометров

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13.31 мск достигала $1586,16 за 1000 куб. м. После этого котировки немного скорректировали падение и к 14.32 мск составляли $1647,71 за тысячу кубометров. Снижение к расчетной цене среды составило 18,47%.