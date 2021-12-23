Путин ответил на обвинения Европы и Украины в адрес «Газпрома»

«Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" во второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту "Ямал — Европа". До чего противные... Но это просто переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик потому, что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку», — отметил президент.