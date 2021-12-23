Путин ответил на обвинения Европы и Украины в адрес «Газпрома»
Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес «Газпрома» по поставкам газа в Европу попыткой «с ног на голову все поставить» и наведением «тени на плетень». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве.
«Конечно нет, никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Коллега спрашивала — что там Запад не понимает, да врут все время, тень на плетень наводят», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, «есть ли крошечная частица правды в обвинениях в адрес "Газпрома"».
«Газпром», по словам главы государства, поставляет в Европу весь объем, который запрашивает контрагенты по имеющимся контрактам. Помимо этого, российская компания увеличивает свои поставки в дальнее зарубежье, Европу.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Украинская компания утверждает, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. В частности, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома». Кроме того, украинская сторона обвиняет «Газпром» в блокировке экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а также транзита сырья в Европу из стран Центральной Азии.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" во второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту "Ямал — Европа". До чего противные... Но это просто переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик потому, что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если нет заявок на покупку», — отметил президент.
Вместо этого европейские партнеры «Газпрома» включили транзит газа по этому маршруту в реверсом режиме из ФРГ в Польшу, сказал Путин. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три-четыре-шесть-семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 млрд куб. м газа, можно заработать почти $1 млрд», — подчеркнул глава государства.
В сентябре группа депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за роста цен. Европейский регулятор объяснил ценовое ралли результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в октябре подтвердил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз и у Брюсселя нет причин считать, что российская компания оказывает давление на газовый рынок и манипулирует им.
В декабре глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа, поскольку заполняемость хранилищ Западной Европы находится «на рекордно низком уровне». Он добавил, что зима может оказаться очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ. В среду, 8 декабря, цена тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября преодолела отметку в $1200. По прогнозам Варшавы, крайне высокая стоимость газа сохранится до начала весны 2022 г.