Бизнес будет платить все налоги по-новому с 2023 года

Бизнес будет платить все налоги по-новому с 2023 годаЕдиный платеж предлагают сделать безальтернативным механизмом
Государство готовится к полному переходу на новый способ уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Единый налоговый платеж предложили сделать обязательным и безальтернативным способом для всего бизнеса с 1 января 2023 г. Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
В ноябре президент подписал первый «рамочный» закон, который распространил механизм единого налогового платежа на компании и индивидуальных предпринимателей (ИП). Новый законопроект предлагает сделать этот способ уплаты налогов единым с 2023 г. и регулирует работу механизма.
Документ подготовили депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам вместе с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) при участии деловых объединений. Законопроект получил положительное заключение правительства.
Инструмент опробуют на бизнесе в течение полугода с 1 июля по 31 декабря 2022 г. В «добровольцы» компании смогут записаться с апреля.
Ряд компаний, особенно крупных, уже выразили желание участвовать в эксперименте, чтобы отладить все процессы и настроить учетные системы, рассказал «Ведомостям» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин: «Бизнес в целом воспринимает идею позитивно». Раскрывать дополнительную информацию и учетные базы не нужно, заверил президент ТПП.
Как это будет работать
Сейчас предприниматели, перечисляя налоги, должны заполнять множество платежек с различными реквизитами. Предполагается, что каждой организации и ИП откроют единый налоговый счет (ЕНС) в Казначействе. Достаточно будет внести средства на счет, указав сумму и ИНН, и налоговая сама распределит деньги по нужным направлениям. Не надо заполнять множество платежек, уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и т. д. Сначала спишется сумма в счет уплаты недоимки, затем по текущим обязательствам, после – пени и штрафы.
Детализация начислений и уплаты налогов будет доступна онлайн. При этом на ЕНС будет формироваться единое сальдо расчетов, что исключит появление задолженности по одним налогам и переплаты по другим, указано в документе. «Свободные» деньги на счету можно будет вернуть или заплатить налоги за другое лицо, подав заявление.
«Ведомости» направили запросы в Минфин и ФНС.
Важные изменения
Законопроект предлагает единые сроки уплаты налогов – 20-го и 25-го числа месяца. Это упростит платежный календарь для бизнеса, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
ЕНС у граждан
Единый налоговый счет – аналог электронного «авансового кошелька». С 2019 г. подобный упрощенный способ уплаты налогов уже действует для граждан. Пополнив счет в Личном кабинете налогоплательщика, можно уплатить одним платежом налог на имущество, земельный, транспортный налоги и подоходный налог (НДФЛ).
Например, декларацию по НДС нужно будет сдавать 20-го числа месяца, следующего за кварталом, а не 25-го, как сейчас. По налогу на прибыль за год нужно будет отчитаться 20 марта вместо 28-го. «Сокращение сроков подготовки налоговой отчетности вряд ли порадует представителей бизнеса», – отмечает старший менеджер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Татьяна Глазнева.
За пять дней до уплаты налогов нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме исчисленного налога – по сути, это еще одна форма отчетности.
Изменится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. Деньги будут не возвращать налогоплательщику, а увеличивать «баланс» на налоговом счете. С него уже можно будет забрать деньги по заявлению.
Плюсы инструмента
«Технологический прорыв» позволит «максимально упростить жизнь налогоплательщиков», отмечал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Такой способ, по его словам, позволит сэкономить время и сократить административную нагрузку на бизнес.
Из-за ошибок возникают «технические» долги, что может привести к блокировке счетов, говорил глава ФНС Даниил Егоров: «Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков», – говорил Егоров.
«Переплаты и задолженности по разным налогам будут сальдироваться, что даст положительный эффект при расчете пеней и штрафов», – прокомментировала Глазнева из «Делойт».
Риски изменений
В первую очередь крупные компании увидели риски в новом способе уплаты налогов, рассказали два источника «Ведомостей» в деловых кругах. «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) отказался от комментариев.
Законодатели ссылаются на успешный опыт внедрения единого налогового платежа для граждан. Но налоги физлиц по сложности администрирования не сравнить с налогами бизнеса, подчеркивает Глазнева.
Наиболее значимым изменение окажется для малого и среднего бизнеса с условно одним бухгалтером на неполной ставке, считает глава экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин.
Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что новый способ облегчит администрирование в первую очередь для налоговых органов.
«Возможны конфликты по поводу списаний средств», – предупредил Калинин. Например, ИП на УСН–доходы и на патенте (ПСН) могут уменьшить сумму налога на страховые взносы за себя и сотрудников. Кроме того, ИП и ООО в Москве могут снизить налог на торговый сбор. У таких предприятий при списании средств с единого налогового счета может возникнуть переплата. «Опора России» поднимала этот вопрос при подготовке законопроекта.
Сделать новый способ обязательным предлагают сразу после пробного периода, хотя стоило бы взять паузу, чтобы «остановиться и оценить результаты – признать эксперимент удачным или нет», считает Никитин. Так что в данном случае это не столько «эксперимент», сколько «пробная эксплуатация», чтобы выявить и отработать «косяки» до полномасштабного запуска.
Крупному бизнесу придется авансировать бюджет на существенные суммы, отмечает партнер юридической практики и руководитель группы по урегулированию споров с государственными органами PwC Раиса Алексахина. Компания с многомиллиардными ежемесячными платежами, пополняя налоговый счет, сразу же отвлекает из оборота огромные суммы, пояснила она. «Если вы внесли, допустим, 500 млн руб. на счет за неделю до сроков уплаты налогов, то остается ли возможность в течение этого периода забрать их? Такая потребность может возникнуть экстренно, в случае, например, аварии на производстве», – предупредила эксперт.
Хотя механизм позволяет заплатить налоги заранее, бизнес вряд ли станет держать деньги на беспроцентных налоговых счетах, считает Никитин, за исключением специфического инструмента минимизации рисков. В России распространена практика, когда бизнес специально переплачивает по конкретным налогам, если чувствует, что в результате проверки возможны доначисления. Потом такую переплату можно зачесть в счет уплаты недоимки и не платить пени и штрафы, пояснил Никитин: «Но с введением единого налогового платежа налог будет считаться уплаченным после получения уведомления, а не когда сумма поступит на единый налоговый счет».
Кроме того, законопроект сокращает количество случаев, когда налоговая в случае задержки возврата НДС или неправомерного удержания средств должна вернуть деньги с процентами. «Мы рассчитываем на основании полученных заверений, что это недоразумение и норма будет устранена во втором чтении», – прокомментировал Никитин.