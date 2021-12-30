Бизнес будет платить все налоги по-новому с 2023 года

Сейчас предприниматели, перечисляя налоги, должны заполнять множество платежек с различными реквизитами. Предполагается, что каждой организации и ИП откроют единый налоговый счет (ЕНС) в Казначействе. Достаточно будет внести средства на счет, указав сумму и ИНН, и налоговая сама распределит деньги по нужным направлениям. Не надо заполнять множество платежек, уточнять вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и т. д. Сначала спишется сумма в счет уплаты недоимки, затем по текущим обязательствам, после – пени и штрафы.