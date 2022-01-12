Россияне взяли в декабре рекордную сумму ипотечных кредитов

Общая сумма и средний чек по автокредитам достигли рекордных значений – 101,2 млрд руб. (9% относительно ноября и 34% – к декабрю 2020 г.) и 1,34 млн руб. (2% и 28%) соответственно. Количество выданных займов на машины составило 76 100 штук (7% и 5%). Сейчас продолжается период, который принято называть «рынок продавца», говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Спрос из-за логистических факторов на первичном рынке не удовлетворен, что толкает наверх цены и на вторичном рынке, объясняет он. Подобная ситуация может сохраняться до тех пор, пока не нормализуется процесс со сроками и объемами поставок новых авто дилерам, резюмирует эксперт.