Россияне взяли в декабре рекордную сумму ипотечных кредитов

Россияне взяли в декабре рекордную сумму ипотечных кредитовПовторения рекордов из-за роста ставок в 2022 году ждать не стоит, считают эксперты
В «высокий сезон» – декабрь минувшего года – банки выдали ипотечных кредитов на 654,5 млрд руб., что стало абсолютным рекордом за месяц. Выданная сумма на 3% больше ноября и на 27% – декабря 2020 г., свидетельствуют данные Frank RG. Сумма выданных за весь 2021 г. кредитов также установила рекорд и достигла 5,8 трлн руб. – это почти на 30% больше, чем в 2020 г.
Средний чек также достиг рекордного значения – 3,384 млн руб. В количественном выражении банки выдали 193 400 ипотечных кредитов (рост на 23,13% относительно ноября и на 16,4% больше декабря 2020 г.).
Годовой результат рынка превзошел прогнозы аналитиков. Ранее эксперты рейтингового агентства НКР полагали, что выдача ипотечных кредитов по итогам года может достичь 4,8 трлн руб. против 4,4 трлн в рекордном 2020 г., а при оптимистичных обстоятельствах – и 5 трлн руб. При этом рынок перевалил за значение в 5 трлн руб. выданных кредитов уже в ноябре.
Последний раз месячный рекорд по размеру выданной ипотеки был установлен в июне, когда граждане старались успеть взять льготный кредит на старых условиях госпрограммы на новостройки: в первый месяц лета банки выдали 551,2 млрд руб. В июле, после изменения условий программы (максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельную сумму кредита снизили до 3 млн руб.), размер выданных кредитов резко упал на 20%. Правда, после этого выдачи росли пять месяцев подряд.
Но в 2022 г. рекорд установить или повторить не удастся, считают эксперты. Уже произошло некоторое насыщение рынка, значительно растут ставки, а доступность ипотеки снижается из-за роста стоимости недвижимости, отмечает аналитик компании Антон Лопатин.
В наступившем году банки выдадут ипотечных кредитов примерно на 4,5 трлн руб., прогнозирует старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, причины снижения объемов выдач следующие: исчерпание платежеспособного спроса, увеличение уровня ипотечных ставок с одновременным ростом стоимости недвижимости, а также вероятное сворачивание государственной льготной программы на новостройки в июле 2022 г., при том что полностью заместить ее семейной ипотекой не удастся.
Средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков к концу года на первичное жилье составила 9,58%, на вторичное – 9,62%, следует из мониторинга Дом.РФ на 30 декабря. С 21 ноября ставки выросли на 0,7 и 0,35 п. п. соответственно. При этом базовые ставки в большинстве банков в конце 2020 г. превышали 10%, а с начала года уже три крупных банка – ВТБ, Альфа-банк и Росбанк – объявили об очередном удорожании кредитов из-за роста ключевой ставки ЦБ.
Банк России неоднократно в течение прошлого года высказывал опасения относительно быстрого темпа роста ипотеки и рисков перегрева рынка. В августе ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%, что увеличит нагрузку на капитал банков и сделает их менее привлекательными для банков. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше требуется капитала при выдаче кредита.
В своем аналитическом обзоре за III квартал ЦБ отмечал, что риски перегрева несколько снизились относительно II квартала 2021 г. При этом увеличилась на 3 п. п. до 25% доля ипотечных кредитов заемщикам с очень высокой нагрузкой (ежемесячные обязательные платежи превышают доходы более чем на 80%). Кредитный риск по таким ссудам банки стараются минимизировать высоким первоначальным взносом, который превышает 20% от стоимости недвижимости.
Другие кредиты
Выдача кредитов наличными снизилась относительно ноября на 5% до 575 млрд руб. и на 13% относительно декабря 2020 г. А вот их количество выросло почти до 2 млн, что на 1% больше ноября и на четверть – относительно декабря 2020 г. Средний чек за счет увеличения числа ссуд снизился на 6% относительно ноября до 288 000 руб.
Общая сумма и средний чек по автокредитам достигли рекордных значений – 101,2 млрд руб. (9% относительно ноября и 34% – к декабрю 2020 г.) и 1,34 млн руб. (2% и 28%) соответственно. Количество выданных займов на машины составило 76 100 штук (7% и 5%). Сейчас продолжается период, который принято называть «рынок продавца», говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Спрос из-за логистических факторов на первичном рынке не удовлетворен, что толкает наверх цены и на вторичном рынке, объясняет он. Подобная ситуация может сохраняться до тех пор, пока не нормализуется процесс со сроками и объемами поставок новых авто дилерам, резюмирует эксперт.
Объем POS-кредитов (кредит на товар) традиционно вырос в декабре, достигнув 45,8 млрд руб., – это больше на 21% месяц к месяцу (м/м) и на 22% год к году (г/г). Заемщики взяли 995 400 кредитов – прирост м/м составил 27%, г/г – 19%. Средний чек в 46 100 руб. снизился на 4% относительно ноября, но вырос на 2% к декабрю 2020 г.