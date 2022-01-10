Банки поднимают ставки по ипотеке

Банки поднимают ставки по ипотекеКредиты дорожают в первую очередь из-за жесткой монетарной политики ЦБ
В январе после последнего повышения ключевой ставки 17 декабря на 1 п. п. до 8,5% сразу несколько крупных банков объявили о повышении ставок по ипотеке. Кредиты подорожают в Альфа-банке, Росбанке и ВТБ, рассказали «Ведомостям» их представители. Ставки практически во всех крупных ипотечных банках из топ-15 уже перевалили за 10%.
Росбанк с 10 января повысил ставки на 1 п. п. по всем основным ипотечным программам. По данным калькулятора на сайте банка, для не зарплатного клиента в Москве и Московской области Росбанк выдаст ипотеку на 8 млн руб. с первоначальным взносом 20% на 25 лет под 11,15%. Ставки по программам с господдержкой остались неизменными. Последний раз Росбанк поднимал ставки по ипотеке в ноябре 2021 г.
Альфа-банк с 10 января повысил ставку по ипотеке на новостройки на 0,2 п. п. Согласно данным сайта, базовая ставка на строящееся жилье и готовое сейчас 10,59%. Ставки по программам господдержки банк не поднимал. До этого Альфа-банк повышал ипотечные ставки в ноябре. Банк будет принимать решение о дальнейшей динамике ставок с учетом изменения рыночной конъюнктуры, отметил его представитель.
Второй крупнейший российский банк, ВТБ, с 11 января повысит ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье сразу на 1 п. п. Минимальная ставка по обеим программам достигнет, таким образом, 10,3%. Условия ипотечного кредитования в рамках льготных госпрограмм не изменятся, уточнил представитель госбанка. Рефинансирование ипотеки других банков также станет дороже: 10,6% вместо текущих 9,4%.
Во всех трех банках объясняют рост ставок по ипотеке в первую очередь динамикой ключевой ставки и, как следствие, ростом стоимости привлечения клиентских денег. За прошлый год ключевая ставка выросла в два раза с 4,25% и достигла уровня октября 2017 г. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», ключевая ставка достигнет пика на уровне 9%, а к концу 2022 г. снизится до 7,75%.
Газпромбанк (ГПБ) рассматривает возможность повышения ставок по ипотеке, но решение об этом пока не принято, сообщил его представитель. Последний раз банк поднимал ставки на строящееся жилье в декабре на 0,6-1 п. п. Согласно данным сайта, минимальные ставки на новостройки сейчас варьируются от 8,6% (первоначальный взнос 50%) до 11,2% и зависят от суммы кредита, типа жилья и проч. В банке Дом.РФ пока не планируют повышать ставки, но вопрос может быть пересмотрен по итогам решения Банка России о ключевой ставке 11 февраля.
В Сбербанке, «ФК Открытие», Россельхозбанке, Промсвязьбанке и Совкомбанке не ответили на запрос.
Средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков к концу года на первичное жилье составила 9,58%, на вторичное – 9,62%, следует из мониторинга Дом.РФ на 30 декабря. С 21 ноября ставки выросли на 0,7 и 0,35 п. п. соответственно.
За январь - ноябрь 2021 г. размер выданных ипотечных кредитов достиг 5,1 трлн руб., следует из последнего мониторинга компании Frank RG. Ежемесячные выдачи росли четвертый месяц подряд после обвала в июле из-за изменений условий льготной программы. В ноябре банки выдали 518 млрд руб. (+2,4% за месяц) ипотечных кредитов. По итогам 2021 г. Frank RG прогнозирует размер выданных ссуд на уровне 5,5 трлн руб.
Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке 6 декабря на 0,5 п. п. до 9,3% для жилья в новостройках, базовая достигла 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%, базовая – до 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.
В восьми банках из 15 минимальная ставка уже превышает 10% на квартиры в новостройках, в шести – на вторичное жилье (цена квартиры – 7,8 млн руб., кредит на 5,5 млн, первоначальный взнос – 30%, срок – 15 лет, любой клиент). При этом в тех банках, где ставка ниже 10%, получить ее зачастую можно на определенных условиях – быть зарплатным клиентом, оформить онлайн, выплатить разовую комиссию.
Повышение ставок по ипотечным кредитам отражает удорожание банковского фондирования, прежде всего – долгосрочных вкладов населения, которыми ипотека в основном и фондируется, считает старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова.
Проинфляционный тренд еще далеко не переломлен, в первом полугодии этого года можно ожидать дальнейшего роста как депозитных, так и кредитных ставок, включая ипотечные, сказала Ульянова. Годовая инфляция за 2021 г. составила 8,39%, отчитывался Росстат. ЦБ ждет инфляцию на целевом уровне в 4% не раньше второй половины 2022 г.
Если ключевая ставка в какой-то момент развернется, стоит ожидать стабилизации ипотечных ставок, а потом и их плавного снижения, добавляет аналитик Fitch Антон Лопатин.
Уровень ставок по ипотеке вне льготных программ в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1-1,5 п. п., говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Ситуация, когда ставки уже стали двухзначными, говорит об ожидании банками дальнейшего роста ключевой ставки, отмечает он. Нестабильная ситуация в постсоветских государствах (Казахстан, Украина и Белоруссия) усиливает геополитическую неопределенность, сказал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Для банков это также означает более длительный период высокого уровня ключевой ставки ЦБ, заключил эксперт.