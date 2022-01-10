Банки поднимают ставки по ипотеке

Газпромбанк (ГПБ) рассматривает возможность повышения ставок по ипотеке, но решение об этом пока не принято, сообщил его представитель. Последний раз банк поднимал ставки на строящееся жилье в декабре на 0,6-1 п. п. Согласно данным сайта, минимальные ставки на новостройки сейчас варьируются от 8,6% (первоначальный взнос 50%) до 11,2% и зависят от суммы кредита, типа жилья и проч. В банке Дом.РФ пока не планируют повышать ставки, но вопрос может быть пересмотрен по итогам решения Банка России о ключевой ставке 11 февраля.