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Экономика

Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд в 2020 году

Дмитрий Гринкевич

Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 г. составила $27,3 млрд, следует из последних данных Всемирного банка (ВБ; «Ведомости» их изучили, в анализе использовались данные о совокупной внешней задолженности, включая краткосрочную).

Задолженность перед Россией по межгоскредитам за 2020 г. выросла на $2 млрд

Сумма обязательств развивающихся стран превысила $27 млрд

По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгоскредитов за 2020 г. вырос на 8%, или на $2,1 млрд.

Пятерка крупнейших российских должников за 2020 г. не изменилась: лидирует по-прежнему Белоруссия с обязательствами в $8,3 млрд (+3%, или $200 млн). Кроме Белоруссии больше всех России должны те же Бангладеш, Венесуэла ($3,2 млрд), Индия и Вьетнам. Украина с задолженностью в $600 млн занимает в этом списке 9-е место.

Россия – на 5-м месте среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран. Первые в этом рейтинге – Китай (задолженность перед страной по итогам 2020 г. составила $171 млрд), Япония ($126 млрд), Франция ($46 млрд) и Германия ($43 млрд).

Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает – страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС). Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

В апреле 2020 г. «Группа двадцати» объявила о начале реализации инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) развивающихся стран, чтобы предоставить временную поддержку ликвидности для государств с низким уровнем доходов. Страны двадцатки согласились продлить действие этого моратория до конца 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных