Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд в 2020 году

Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает – страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС). Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».