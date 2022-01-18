Обязательства развивающихся стран перед Россией превысили $27 млрд в 2020 году
По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. Таким образом, портфель межгоскредитов за 2020 г. вырос на 8%, или на $2,1 млрд.
Пятерка крупнейших российских должников за 2020 г. не изменилась: лидирует по-прежнему Белоруссия с обязательствами в $8,3 млрд (+3%, или $200 млн). Кроме Белоруссии больше всех России должны те же Бангладеш, Венесуэла ($3,2 млрд), Индия и Вьетнам. Украина с задолженностью в $600 млн занимает в этом списке 9-е место.
Россия – на 5-м месте среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран. Первые в этом рейтинге – Китай (задолженность перед страной по итогам 2020 г. составила $171 млрд), Япония ($126 млрд), Франция ($46 млрд) и Германия ($43 млрд).
Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает – страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются. Тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично. Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС). Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».
В апреле 2020 г. «Группа двадцати» объявила о начале реализации инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) развивающихся стран, чтобы предоставить временную поддержку ликвидности для государств с низким уровнем доходов. Страны двадцатки согласились продлить действие этого моратория до конца 2021 г.
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