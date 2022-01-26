Доллар превысил 80 рублей, евро – 90

Доллар превысил 80 рублей, евро – 90Российская валюта падает на фоне совета дипмиссии США американцам покинуть Украину
Курс доллара в ходе торгов вырос на 1,75% (+1,6 руб.) до 80,2 руб. по состоянию на 19:17 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Последний раз на этой отметке доллар торговался в начале ноября 2020 г. Евро вырос на 1,2% и превысил 90 руб. К 19:30 мск доллар опустился до 79,9 руб.
Так курс американской и европейской валют реагирует на вечернее сообщение о том, что посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы покинуть Украину в связи с возможным ухудшением ситуации. Три месяца назад в американских СМИ начали появляться первые сообщения о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину. Вечером 26 января «Коммерсантъ» сообщил, что посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
В проекте двустороннего договора, переданного Россией США в середине декабря, американской стороне среди прочего США предлагается: взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких–либо ударных систем, способных угрожать России.
Рубль несет потери, несмотря на возвращение цен на нефть Brent к росту в направлении $90 и улучшение ситуации на фондовом рынке, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Индекс Мосбиржи закрыл основные торги ростом на 3%, его долларовый аналог РТС вырос на 2,1%.
Волатильность также возросла в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС, инвесторы сокращают долю рискованных активов, говорит руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Евгений Дорофеев.
Банк России для стабилизации национальной валюты 24 января сообщил, что остановит на неопределенный срок закупку иностранной валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила.
Текущее девальвационное движение рубля может прийти к уровню 80,5 руб./$ и 91 руб./евро, говорит Буйволов.