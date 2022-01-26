Доллар превысил 80 рублей, евро – 90

Так курс американской и европейской валют реагирует на вечернее сообщение о том, что посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы покинуть Украину в связи с возможным ухудшением ситуации. Три месяца назад в американских СМИ начали появляться первые сообщения о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину. Вечером 26 января «Коммерсантъ» сообщил, что посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.