Поможет ли прекращение покупки валюты Банком России стабилизировать курс рубля

С 14 января ежедневный объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила составлял 36,6 млрд руб., или $500 млн (с начала года – 299,2 млрд руб., или почти $4 млрд), – максимальный за всю историю реализации бюджетного правила (с 2017 г.), говорит Шульгин. Пауза ЦБ, безусловно, позитивно повлияет на стабилизацию курса рубля, считает он: это не защищает российскую валюту от падения ниже 80 руб./$ или 90 руб./евро, но шансы для рубля удержаться ниже указанных психологических уровней возросли.