Рубль и фондовый рынок начали рабочую неделю с обвала

В настоящий момент форвардный рынок (на горизонте 12 месяцев) учитывает в ценах повышение ключевой ставки Банком России примерно на 1,9% (до 10,4%) в ближайшие три месяца. Подобные перспективы повышают привлекательность российской валюты с точки зрения стратегии carry trade – ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. Но для разворота рубля необходимо прояснение геополитической ситуации.