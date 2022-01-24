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Финансы

Рубль и фондовый рынок начали рабочую неделю с обвала

Доллар превысил 78 рублей впервые с весны 2021 года, а индексы упали до минимумов прошлого января
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Новая рабочая неделя началась для российского фондового рынка безрадостно: индекс Мосбиржи 24 января после полудня падал на 5,3% (3267 пунктов), его долларовый аналог РТС терял более 6% (1318 пунктов). Индексы за последние несколько месяцев практически полностью растеряли прошлогодний рост и сейчас торгуются на уровнях января 2021 г.

Доллар превысил 78 руб. (+0,65 коп.) впервые с весны 2021 г., а дороже он стоил в начале ноября 2020 г. Евро торгуется по 88,4 руб.

Среди голубых фишек сильнее всего падают расписки головной компании «Тинькофф банка» TCS Group – на 8%, «Газпрома» – 5,5%, и Сбербанка – 5,2%, «Яндекса» – 4,8% и «Новатэка» – 4,7%.

Рынок падает уже третий месяц подряд только из-за геополитических рисков на фоне сообщений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. 24 января НАТО официально сообщило, что направляет дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее». Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну.

НАТО объявило об увеличении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации с Украиной

В условиях постоянного нагнетания ситуации в СМИ у многих нерезидентов может сложиться навязанное мнение о неизбежности негативных сценариев, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Между тем глава МИДа Сергей Лавров заявил в минувшую пятницу, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих представителей не угрожала украинскому народу, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о «готовящемся вторжении» пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Исходя из форвардного коэффициента «цена/прибыль» (P/E), сегодня рынок акций России стоит примерно на 13% дешевле, чем на дне марта 2020 г., говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. Причем обвал российских акций был обусловлен исключительно ожиданиями санкций, тогда как с фундаментальной точки зрения ничего не изменилось, не считая того, что нефть Brent с начала года подорожала более чем на 10%.

В настоящий момент форвардный рынок (на горизонте 12 месяцев) учитывает в ценах повышение ключевой ставки Банком России примерно на 1,9% (до 10,4%) в ближайшие три месяца. Подобные перспективы повышают привлекательность российской валюты с точки зрения стратегии carry trade – ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. Но для разворота рубля необходимо прояснение геополитической ситуации.

Для «подбора» дешевеющих бумаг снижение новостного потока о возможной эскалации является необходимым условием, считает главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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