Импортозависимость России достигла максимума с 2014 г. на фоне роста цен

Цены на импортируемые в Россию товары выросли за год (в ноябре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г.) на 15%. Среди массового импорта с объемом поставок более $1 млрд в год сильнее всего подорожало пальмовое масло (на 59%). В топ-10 самых подорожавших товаров также попали соевые бобы и мясо, (примерно на 30-33%). Молоко выросло в цене на 23%, сыр – на 19%, а овощи – на 17%, оценил дата-отдел «Ведомостей» по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованным в конце января.