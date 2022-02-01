Импортозависимость России достигла максимума с 2014 г. на фоне роста цен

Импортозависимость России достигла максимума с 2014 г. на фоне роста ценДоля импорта среди продуктов в 2021 г. снизилась до 23%, но по иным потребительским товарам – превысила 53%
Зависимость России от импорта потребительских товаров за 9 мес. 2021 г. выросла до 40%, достигнув максимума с 2014 г. Доля импорта среди продуктов снизилась до 23%, в то время как среди непродовольственных товаров составила 53%, оценил дата-отдел «Ведомостей» по данным, предоставленным Росстатом. В 2020 г. этот показатель был 49%, сообщили в ведомстве.
Цены на импортируемые в Россию товары выросли за год (в ноябре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г.) на 15%. Среди массового импорта с объемом поставок более $1 млрд в год сильнее всего подорожало пальмовое масло (на 59%). В топ-10 самых подорожавших товаров также попали соевые бобы и мясо, (примерно на 30-33%). Молоко выросло в цене на 23%, сыр – на 19%, а овощи – на 17%, оценил дата-отдел «Ведомостей» по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованным в конце января.
Зависимость России от этих продуктов высокая, например по маслу – 17% сыру – 33%, говядине – 28%. Поэтому рост импортных цен на продукты всерьез подогрел инфляцию в России (более 10% по этим категориям). Но в целом ситуация с продовольственной безопасностью в последние годы улучшилась, и по многим товарам нам удалось выйти на самообеспечение (например, зерну, маслу, птице, свинине и рыбе), сказали в Минсельхозе.
А вот с зависимостью от импорта непродовольственных товаров ситуация хуже. «Доля импорта непродуктовых товаров повседнего спроса (одежда, обувь, техника, косметика и пр.) могла вырасти с 76% до 77-78%», – отметил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марселя Салихова. По автомобилям мы зависимы на 39%, машинам и оборудованию – 58%, лекарствам и медизделиям – 60%, одежде – 82%, компьютерам и электронике – на 87%, обуви – на 88%, автозапчастям – на 95%, следует из данных Росстата за 2020 г. и оценок Салихова за 1 полугодие 2021 г.
Импорт многих из этих товаров дорожал в 2021 г. Например, в составленный «Ведомостями» топ-10 пошли мониторы (рост цен на 48%), ноутбуки и системные блоки (на 25-27%). Ценовой удар был и по кошельку автолюбителей. Цены на ввозимые машины выросли на четверть, а электромобили – почти на треть.
Основная причина роста цен на электронику – дефицит микрочипов в мире. Для гражданской продукции в России их почти не выпускают. Зависимость от импортных чипов более 70%, говорят в «Микроне», но отечественные микросхемы используются основном в ВПК и космосе.
Этот дефицит импортных микросхем продолжит сказываться в 2022 г., говорит руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков. В результате рост цен продолжится и ускорит непродовольственную инфляцию, говорит Салихов.
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