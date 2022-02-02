Бизнес будет аудировать соблюдение губернаторами инвестиционного ГОСТа

Бизнес будет аудировать соблюдение губернаторами инвестиционного ГОСТаЗа неисполнение стандарта властям регионов могут отказать в бюджетных стимулах
В правительстве определились со стимулами для властей субъектов, чтобы внедрять региональный инвестиционный стандарт – специальный универсальный свод лучших практик и условий, которые губернаторы должны соблюдать при работе с бизнесом. Государство обязалось компенсировать бюджетам субъектов потери от предоставления регионального инвестиционного налогового вычета – механизма возмещения инвестору части затрат по проекту, прежде всего на строительство инфраструктуры, через уменьшение налогов. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания, посвященного внедрению стандарта. По его словам, Минэкономразвития и Минфин уже подготовили проект документа о правилах выделения дотаций регионам.
По словам Белоусова, федеральный бюджет компенсирует регионам две трети потерь налогов при условии, если бизнес – через объединения – верифицирует реальное, а не номинальное внедрение инвестстандарта. Подтверждать и мониторить соответствие региональных практик универсальной планке будут Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП).
«Наличие положительной оценки этих институтов будет являться входным билетом получения поддержки по линии налогового вычета и другим направлениям финансового содействия инвестиционной деятельности со стороны Российской Федерации», – заявил Белоусов. Он добавил, что инвестиционная активность является составной частью политической оценки деятельности губернаторов. Правительство будет публиковать результаты оценки внедрения стандарта, а также информировать об этом инвесторов и докладывать президенту, подчеркнул Белоусов.
«Ведомости» направили запрос представителям Минфина и Минэка.
На что будут смотреть
Региональный инвестиционный стандарт устанавливает единые требования для субъектов по работе с инвесторами. Для его внедрения власти субъекта должны разработать пять элементов: инвестиционную декларацию, свод инвестиционных правил, инвестиционную карту, а также создать инвесткомитет и местное агентство развития.
12 пилотных субъектов начали внедрять новый стандарт в прошлом году. В 2022 г. к механизму подключатся еще как минимум 30 регионов, отметил в ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников. Для этого они должны будут утвердить инвестиционную декларацию, создать инвесткомитет и агентство развития не позднее 30 июня, а также создать инвестиционную карту и свод инвестиционных правил до 30 сентября. Распространение стандарта на все регионы планируется к 2024 г., добавил министр.
Для получения софинансирования со стороны государства регионы должны будут внести проект в единый реестр, добавил Белоусов: его разработкой занимается Казначейство. Кроме того, для региональных инвесткоманд будет создан центр по обмену опытом и обучению на базе РАНХиГС, указал первый вице-премьер. Планируется, что обучение будет длиться полгода, основной фокус будет на практических навыках работы. Через образовательную программу пройдут заместители губернаторов, министры, директора департаментов, начальники отделов, главы муниципальных образований.
Представители деловых объединений войдут в состав инвесткоманды региона (состоит из 25 человек – в нее войдут также представители региональных и муниципальных органов власти, сотрудники местных агентств развития) и в составы инвесткомитетов, пояснил в ходе совещания председатель «Деловой России» Алексей Репик.
Три деловых объединения (РСПП, ТПП и «Деловая Россия») создадут экспертные пулы в каждом регионе, которые будут оценивать внедрение стандарта. Координировать процесс мониторинга в этом году будет «Деловая Россия», добавил он.
По словам Репика, инвестпроекты должны соответствовать следующим критериям: объем проекта должен быть не менее 200 млн руб., стандарт не распространяется на игорный бизнес, производство алкогольной и табачной продукции, добычу сырой нефти и газа, оптовую и розничную торговлю. Компания не должна быть поднадзорна ЦБ (страховые и финансовые организации). В первую очередь инвестстандарт распространяется на промышленные предприятия, добавил он.
Мониторинг будет вестись на региональном и федеральном уровне. В регионе экспертная группа, которая будет состоять в том числе из «анонимных инвесторов», должна будет оценить по десятибалльной шкале качество элементов: интерфейс, эффективность процедур, приемлемый срок, количество запрашиваемых документов, скорость и эффективность рассмотрения заявок агентством развития.
Есть риск конкуренции
Идея стимулировать регионы «рублем» за привлечение новых инвесторов – концептуально хороша, но в данном случае дьявол, как обычно, кроется в деталях, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Есть риск, что субъекты ради получения дополнительных дотаций начнут конкурировать друг с другом, уточнил он. По сути, это может привести, с одной стороны, к снижению общей суммы доходов бюджетной системы, а с другой - к оттоку инвесторов из бедных регионов в богатые.
Кроме этого, излишняя детализация общего для всех регионов стандарта может пойти отдельным субъектам во вред, добавил он. Правила работы не могут быть универсальными: способы привлечения инвесторов в зависимости от субъекта могут быть совершенно разными. «Тот стандарт, который идеально «ляжет» на экономику Калужской области, может не подойти, например, Приморскому краю», – уточнил Климанов. Поэтому, по его мнению, стандарт должен быть скорее обобщенным, задавать направления, но не регламентировать все шаги в виде конкретного скрипта или инструкции для губернаторов.
Стандартизация правил и институтов российских регионов по работе с инвесторами может существенно упростить реализацию проектов и снизить сроки подключения к действующей инфраструктуре, полагает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Так или иначе, оценивать работу регионов с инвесторами по какому-то единому принципу достаточно проблематично, добавил он.
Например, необходимость разработки крупного месторождения полезных ископаемых с высокой рентабельностью может существенно увеличить объем инвестиций в экономику региона и без внедрения стандарта, пояснил эксперт.
Предоставление инвестиционного вычета по налогу на прибыль, помимо позитивного эффекта для инициатора проекта, чревато не только образованием выпадающих доходов бюджета, но и риском создания более благоприятных условий для данного проекта по сравнению с предприятиями-конкурентами, отметил Паршин. По его мнению, к этой мере регионы прибегают в редких случаях, когда предоставление такой льготы в среднесрочной перспективе может повысить налоговые поступления по другим налогам и не будет создавать необоснованного преимущества у одних компаний перед другими.
В любом случае, поскольку речь идет не о полной, а лишь о частичной компенсации выпадающих в связи предоставлением вычета доходов, регионы продолжат относиться к такой мере с осторожностью, резюмировал Паршин.
Ранее на непопулярность инструмента регионального инвестиционного вычета обращали внимание в РСПП, писали «Ведомости». Заложенная в федеральном бюджете сумма на компенсацию регионам выпадающих из-за предоставления вычета доходов незначительна – лишь 5 млрд руб. в 2022–2024 гг., подчеркивали в объединении. Чтобы простимулировать регионы более охотно пользоваться этим инструментом, нужно выделить им на это больше денег: покрывать по крайней мере две трети доходов, которые субъекты недополучают из-за предоставления льготы, предлагали предприниматели.