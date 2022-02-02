Бизнес будет аудировать соблюдение губернаторами инвестиционного ГОСТа

Кроме этого, излишняя детализация общего для всех регионов стандарта может пойти отдельным субъектам во вред, добавил он. Правила работы не могут быть универсальными: способы привлечения инвесторов в зависимости от субъекта могут быть совершенно разными. «Тот стандарт, который идеально «ляжет» на экономику Калужской области, может не подойти, например, Приморскому краю», – уточнил Климанов. Поэтому, по его мнению, стандарт должен быть скорее обобщенным, задавать направления, но не регламентировать все шаги в виде конкретного скрипта или инструкции для губернаторов.