В Совете Европы прокомментировали включение России в проект серого списка юрисдикций

САРы созданы в 2018 г., когда под санкции США попало несколько крупных компаний и их собственников. Пользователи режима – «квазироссийские» холдинги, конечные бенефициары которых – российские бизнесмены. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании. Сейчас есть, по сути, три разновидности статусов резидентов – международные компании (МК), международные холдинговые компании (МХК) и публичные МХК.

Основные льготы режима следующие:

- 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%;

- 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО);

- 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года);

- доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли МХК не облагаются налогом;

- доходы МХК от «дочек» за рубежом не облагаются налогом.

На данный момент в САРах около 70 резидентов, сообщал KPMG в своем февральском обзоре. Крупнейшие резиденты САР – это в основном структуры таких компаний, как En+, UC Rusal, «Норникель», СУЭК, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», «Яндекс», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента».

Как ранее писали «Ведомости», интерес к переносу части своих структур в САР рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк.