В Совете Европы прокомментировали включение России в проект серого списка юрисдикций

В Совете Европы прокомментировали включение России в проект серого списка юрисдикцийМинфин и Минэк ведут консультации с ЕС по этому вопросу
Изменение списка – неокончательное, это предварительный вариант. Документ будет принят ориентировочно 24 февраля, заявил «Ведомостям» представитель Совета Евросоюза, отвечая на вопрос о включении России в проект нового перечня таких юрисдикций.
В серый список (Annex II) включают сотрудничающие по налоговым вопросам страны, которые взяли на себя обязательства скорректировать законодательство, уточнил собеседник.
По его словам, в любом случае не следует драматизировать попадание в список Annex II – это не означает, что страна таким образом признается «плохой» юрисдикцией. «Страны из этого списка вовсе не считаются налоговыми гаванями», – подчеркнул он. Совет ЕС включает страны в Annex II, чтобы отметить их усилия в сотрудничестве по налоговым вопросам. «Для стран из этого списка нет никаких последствий, кроме общественного признания их усилий по постоянному совершенствованию сотрудничества в налоговых вопросах», – подчеркнул представитель Совета ЕС.
На данном этапе новый список еще не принят. Ориентировочная дата принятия – 24 февраля.
О том, что ЕС планирует включить Россию в серый список стран для целей налогообложения, рассказал 10 февраля «Ведомостям» близкий к правительству источник и подтвердили два осведомленных источника. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями до 31 декабря 2022 г., изменения обсуждаются с ЕС, идет конструктивный рабочий процесс, уточнял источник.
Главный предлог для включения в этот перечень – наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это специальный административный район (САР, так называемый русский офшор), сообщили источники. По аналогичным основаниям серыми ЕС считает такие страны, как Коста–Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония.
К САР у ЕС главным образом две претензии. Первая – отсутствие требования к резидентам создавать substance на островах, то есть при регистрации в САР компания не обязана открывать там реальный офис и нанимать сотрудников. Вторая – ограничение доступа к режиму для национальных компаний.
«Минфин проводит консультации с коллегами из ЕС о донастройке режима САР, чтобы привести его в соответствие рекомендациям», – заявил «Ведомостям» представитель министерства в ответ на аналогичный вопрос.
Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г., пояснил близкий к правительству источник. По его словам, изменения обсуждаются с ЕС, идет конструктивный рабочий процесс. Совместно с Минфином в обсуждениях с ЕС о корректировке налогового режима САР участвует Минэкономразвития, уточнили в последнем ведомстве. «С новыми изменениями бизнес, в свою очередь, будет соблюдать требования к substance (англ. «содержание», «суть», речь о создании реальных офисов с сотрудниками), то есть привязке к территории САР, осуществлению на этих территориях инвестиций, созданию новых рабочих мест», – пояснил представитель Минэкономразвития.
САРы созданы в 2018 г., когда под санкции США попало несколько крупных компаний и их собственников. Пользователи режима – «квазироссийские» холдинги, конечные бенефициары которых – российские бизнесмены. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании. Сейчас есть, по сути, три разновидности статусов резидентов – международные компании (МК), международные холдинговые компании (МХК) и публичные МХК.
Основные льготы режима следующие:
- 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%;
- 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО);
- 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года);
- доходы российских бенефициаров МХК в виде прибыли МХК не облагаются налогом;
- доходы МХК от «дочек» за рубежом не облагаются налогом.
На данный момент в САРах около 70 резидентов, сообщал KPMG в своем февральском обзоре. Крупнейшие резиденты САР – это в основном структуры таких компаний, как En+, UC Rusal, «Норникель», СУЭК, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», «Яндекс», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента».
Как ранее писали «Ведомости», интерес к переносу части своих структур в САР рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк.
По требованию ЕС открыть доступ в САР национальным компаниям сейчас идут консультации, сообщал «Ведомостям» статс–секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в ноябре 2021 г.
Минфин прорабатывал возможность допуска в САРы компаний–резидентов России, выяснили ранее «Ведомости». Федеральная налоговая служба (ФНС) готовила законопроект. Планировалось, что, в отличие от иностранных холдингов, российские обяжут переводить в САРы управленческие структуры.
Эти планы сохраняются в силе, заявил федеральный чиновник.
Сейчас Минфин завершает подготовку законопроекта с требованием к компаниям в САРах арендовать офис в 100 кв. м и нанять 15 сотрудников (требование substance). Дополнительно планируется повысить стоимость «входного билета» – обязать инвестировать 300 млн руб. в строительство инфраструктуры в течение трех лет, а не 50 млн руб., как сейчас. Внесение поправок ожидается в феврале.
Россия является участником Конвенции MLI (против размывания налоговой базы и вывода прибыли), заключенной в 2016 г. в Париже. Соблюдение международных стандартов – один из приоритетов в сфере законодательного регулирования, подчеркнул представитель Минэкономразвития.
ЕС ведет два списка юрисдикций для целей налогообложения. В первый (Annex I) черный список входят страны, которые не сотрудничают по налоговым вопросам. Сейчас в него входят следующие офшоры: Панама, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Вануату, Самоа, Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау.
Причина попадания в серый список – наличие в стране вредоносных налоговых режимов. В июне Совет ЕС опубликовал доклад, где охарактеризовал САРы как «вредоносный» налоговый режим (harmful tax regime) – создающий нечестную налоговую конкуренцию. Такую оценку дала Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group). Льготы в САРах нацелены только на номинально иностранные компании-нерезиденты, поэтому ЕС счел налоговый режим дискриминационным. Ранее о рисках санкций против «русских офшоров» предупреждали эксперты РАНХиГС, сообщали «Ведомости».
Сейчас ЕС считает «серыми» такие страны, как Коста–Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония. Вместе с Россией серый список могут пополнить Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова, сообщило издание EUobserver со ссылкой на проект перечня.