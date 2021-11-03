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Эксперты предупредили о росте рисков санкций против «русских офшоров»

Созданный для возврата капитала в Россию льготный режим может не понравиться Западу
Ольга Агеева
У властей ЕС есть все формальные основания наложить на САРы санкции / Евгений Разумный / Ведомости

Льготы в специальных административных районах (САРах, также известных как «российские офшоры») нацелены только на номинально иностранные компании – нерезидентов, поэтому у властей ЕС есть все формальные основания наложить на них санкции, особенно на фоне выхода борьбы с неблагонадежными юрисдикциями в терминальную стадию, предупредили эксперты РАНХиГС в заключении на проект федерального бюджета («Ведомости» с ним ознакомились). В частности, речь идет о признании САРа «режимом, обладающим чертами вредоносной налоговой конкуренции» (harmful tax regime), уточняется в документе. По мнению экспертов РАНХиГС, нужно снизить риски и «гармонизировать» режим САРа с подходами большой двадцатки (G20) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к противодействию международной налоговой конкуренции.

Ранее у ЕС уже возникали вопросы к «русским офшорам». Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group) оценивает САРы «как в целом вредоносные», отмечалось в июньском докладе Совета ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных