Эксперты предупредили о росте рисков санкций против «русских офшоров»

Льготы в специальных административных районах (САРах, также известных как «российские офшоры») нацелены только на номинально иностранные компании – нерезидентов, поэтому у властей ЕС есть все формальные основания наложить на них санкции, особенно на фоне выхода борьбы с неблагонадежными юрисдикциями в терминальную стадию, предупредили эксперты РАНХиГС в заключении на проект федерального бюджета («Ведомости» с ним ознакомились). В частности, речь идет о признании САРа «режимом, обладающим чертами вредоносной налоговой конкуренции» (harmful tax regime), уточняется в документе. По мнению экспертов РАНХиГС, нужно снизить риски и «гармонизировать» режим САРа с подходами большой двадцатки (G20) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к противодействию международной налоговой конкуренции.