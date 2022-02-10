ЕС внес Россию в проект серого налогового списка юрисдикций

Список некооперативных стран – инструмент ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств, говорится на сайте Евросовета. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Идентификация таких юрисдикций позволяет странам Европы оказывать на них давление для проведения реформ. Государства, которые не выполняют международные налоговые стандарты, но выражают готовность к позитивным изменениям, включаются в серый список Annex II. Как только юрисдикция выполняет обязательства перед ЕС – ее исключают из списка. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г., пояснил один из источников. По его словам, изменения обсуждаются с ЕС, идет конструктивный рабочий процесс. «Ведомости» направили запросы в Совет ЕС, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.