ЕС внес Россию в проект серого налогового списка юрисдикций

ЕС внес Россию в проект серого налогового списка юрисдикцийПретензии связаны с режимом САРов, но до конца года власти планируют их снять
ЕС планирует включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Информацию подтвердили два собеседника, знакомых с обсуждением сложившейся ситуации в финансово-экономическом блоке правительства. По словам первого источника, Европейский совет включил Россию в проект изменений во вторую группу перечня так называемых некооперативных стран (non-cooperative jurisdictions). В частности, в так называемое второе приложение, или Annex II, это и есть серый список. Групп всего две – попадание в первую, или Annex I, означает включение в черный список (в него входят Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.).
Главный предлог для включения в этот перечень – наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это специальный административный район (САР, так называемый русский офшор), сообщили источники. По аналогичным основаниям серыми ЕС считает такие страны, как Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Уругвай, Ямайка, Северная Македония.
Список некооперативных стран – инструмент ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств, говорится на сайте Евросовета. В него включаются страны, стимулирующие налоговые злоупотребления, которые размывают налоговую базу членов ЕС. Идентификация таких юрисдикций позволяет странам Европы оказывать на них давление для проведения реформ. Государства, которые не выполняют международные налоговые стандарты, но выражают готовность к позитивным изменениям, включаются в серый список Annex II. Как только юрисдикция выполняет обязательства перед ЕС – ее исключают из списка. Россия должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями ЕС до 31 декабря 2022 г., пояснил один из источников. По его словам, изменения обсуждаются с ЕС, идет конструктивный рабочий процесс. «Ведомости» направили запросы в Совет ЕС, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
В чем заключаются претензии ЕС
В июне Совет ЕС опубликовал доклад, где охарактеризовал российские САРы как «вредоносный» налоговый режим (harmful tax regime) – создающий нечестную налоговую конкуренцию. Такую оценку дала Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group). В результате Минфин начал переговоры с ЕС, сообщал «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в ноябре 2021 г. Видеоконференции проходят ежемесячно, уточнял замминистра: «Обсуждаем, что нужно для того, чтобы режим признали нормальным, правильным».
ЕС предъявил два требования. Во-первых, при переезде в САР компания должна создать реальные офисы с сотрудниками (обеспечить substance – от англ. «содержание», «суть»). Во-вторых, режим должен быть доступным не только для компаний из-за рубежа, но и для российских холдингов. По первому критерию Минфин согласен с ЕС, второй – дискуссионный, рассказывал Сазанов.
Минфин готовит законопроект с требованием к резидентам САРа арендовать офис в 100 кв. м и нанять 15 сотрудников (требование substance). Дополнительно планируется повысить стоимость «входного билета» – обязать инвестировать 300 млн руб. в строительство инфраструктуры в течение трех лет, а не 50 млн руб., как было ранее.
Минфин также прорабатывал возможность допуска в САРы компаний – резидентов России, сообщали ранее «Ведомости». Планировалось, что в отличие от иностранных холдингов российские группы обяжут переводить в САРы управленческие структуры.
Чем грозит попадание в серый список
Пока страны ЕС не ужесточат налоговый контроль к резидентам России. Деятельность бизнеса никак не осложнится, подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Минфина Николай Милоголов. В серый список ЕС вносит юрисдикции, которые взяли на себя обязательства исправить вредоносный налоговый режим. Как правило, на изменение законодательства отводится не более одного-двух лет, пояснил «Ведомостям» Кирилл Тасалов, корреспондент, курирующий российское направление в IBFD European Taxation – официальном издании Европейской конфедерации налоговых консультантов.
В то же время Россия стала «на шаг ближе к черному списку», предупредил партнер KPMG России и СНГ Александр Токарев. По окончании 2022 г. будет развилка: или Россия проведет реформу и будет исключена из списка, или же попадет в черный список, отмечает Милоголов.
К резидентам стран из черного списка применяется более жесткий налоговый контроль. В частности, выплаты компаний из ЕС в страны из черного списка могут облагаться налогом на доходы у источника. Например, дивиденды, выплачиваемые кипрскими компаниями в страны из черного списка, облагаются налогом у источника на Кипре. После изменения законодательства с учетом рекомендаций ЕС можно ожидать исключения страны из серого списка, успокаивает консультант.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров опасается более серьезных последствий. В странах – членах ЕС к компаниям из обоих списков могут применяться усиленные меры контроля и проверки. К тому же страны ЕС могут отказывать в автоматическом применении пониженных ставок налогов по соглашениям об избежании двойного налогообложения резидентам юрисдикций из списка. Европейские банки могут начать пристальнее проверять российских резидентов – как следствие, потребуются дополнительные подтверждающие документы, может замедлиться проведение банковских операций, считает Захаров.
Зачем придумали САР
САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г. для привлечения капитала зарубежных компаний россиян. Смена корпоративной прописки (редомициляция) позволяет осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию, т. е. помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.
Что предпримет Россия
Минфин сейчас дорабатывает законопроект о настройке режима САРов, в том числе для адаптации под российские компании, отмечает Токарев из KPMG: «Мы ожидаем внесение законопроекта до конца февраля этого года».
Можно ожидать, что САРы в ближайшем будущем могут открыть и для российских компаний, считает Токарев. Такая перспектива пугает инвесторов. Дело в том, что для комфорта резидентам САРов разрешено менять правила корпоративного управления. Ассоциация профессиональных инвесторов в письме в правительство предупреждала о рисках отказа от норм защиты прав инвесторов, писали «Ведомости».
Необходимо установить существенные пороги по масштабу деятельности для потенциальных резидентов из России либо отменить часть льгот – сблизить условия с общероссийскими правилами налогообложения дивидендов и доходов от прироста стоимости активов, считает Милоголов.
Допуск в САРы компаний из России концептуально противоречит изначальной цели – возвращению формально иностранных холдингов в российскую юрисдикцию в рамках деофшоризации, подчеркивает Милоголов. Россия оказалась перед сложным выбором – либо отменять режим, либо существенно менять его цель и последствия, распространив на российские холдинги, что рискует нарушить конкуренцию уже внутри российской экономики.