К чему может привести новая амнистия капиталов

Амнистию объявили на фоне решения ЕС ограничить размещение российских капиталов в европейских странах. В частности, российские резиденты не смогут держать в банках Европы вклады свыше 100 000 евро. Великобритания запретила россиянам держать депозиты в британских банках на сумму свыше 50 000 фунтов стерлингов ($66 800). Это касается абсолютно всех россиян и иностранцев – резидентов России, а не только лиц под санкциями. Швейцария объявила о немедленной блокировке активов лиц под санкциями.