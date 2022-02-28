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К чему может привести новая амнистия капиталов

Возможна полная деофшоризация, но банки ЕС будут препятствовать снятию средств
Ольга Агеева Антон Козлов
Министр финансов Антон Силуанов считает новую амнистию капиталов более масштабной, чем в 2015, 2018 и 2019 гг / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин объявил новую амнистию капиталов – по словам министра финансов Антона Силуанова, более масштабную, чем в 2015, 2018 и 2019 гг. Амнистия необходима для «гарантии российского капитала, который сегодня находится за рубежом», заявил министр на совещании правительства 28 февраля.

Амнистию объявили на фоне решения ЕС ограничить размещение российских капиталов в европейских странах. В частности, российские резиденты не смогут держать в банках Европы вклады свыше 100 000 евро. Великобритания запретила россиянам держать депозиты в британских банках на сумму свыше 50 000 фунтов стерлингов ($66 800). Это касается абсолютно всех россиян и иностранцев – резидентов России, а не только лиц под санкциями. Швейцария объявила о немедленной блокировке активов лиц под санкциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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