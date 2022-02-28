К чему может привести новая амнистия капиталов

К чему может привести новая амнистия капиталовВозможна полная деофшоризация, но банки ЕС будут препятствовать снятию средств
Минфин объявил новую амнистию капиталов – по словам министра финансов Антона Силуанова, более масштабную, чем в 2015, 2018 и 2019 гг. Амнистия необходима для «гарантии российского капитала, который сегодня находится за рубежом», заявил министр на совещании правительства 28 февраля.
Амнистию объявили на фоне решения ЕС ограничить размещение российских капиталов в европейских странах. В частности, российские резиденты не смогут держать в банках Европы вклады свыше 100 000 евро. Великобритания запретила россиянам держать депозиты в британских банках на сумму свыше 50 000 фунтов стерлингов ($66 800). Это касается абсолютно всех россиян и иностранцев – резидентов России, а не только лиц под санкциями. Швейцария объявила о немедленной блокировке активов лиц под санкциями.