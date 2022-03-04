Амнистия капиталов впервые затронет наличные

Амнистия капиталов впервые затронет наличныеС бизнесменов снимут ответственность при условии внесения наличных в российские банки
Бизнесмены смогут добровольно задекларировать свои зарубежные активы и избежать уголовной ответственности и начисления налогов. Государство обязуется не расследовать источники происхождения средств. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов 2 марта.
Новая амнистия будет проходить с 14 марта 2022 г. до 28 февраля 2023 г.
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