ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот

Со 2 марта 2022 г. указом президента меры поддержки IT были существенно расширены. Российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до 31 декабря 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и льготную ипотеку (условия пока неизвестны). Правительство планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.