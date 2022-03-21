ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льгот

ФНС разрешила выделять IT-подразделения в отдельные юрлица ради льготНалоговая пообещала не наказывать за «дробление» бизнеса ради налоговой экономии
Выделение IT-подразделений в отдельные юрлица не будет считаться искусственным дроблением бизнеса ради налоговой экономии. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Сатина, опубликованном 21 марта.
Льготы смогут получить как действующие IT-компании, так и новые, которые появятся уже после расширения преференций, пояснила ФНС. Реорганизация компании, в результате которой IT-подразделение обособляется в отдельное юрлицо, не будет рассматриваться налоговыми органами как схема уклонения от налогов (искусственное «дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.), сообщила ФНС. К этому способу ранее прибегали многие крупные компании, для которых IT не является основной деятельностью.
В письме ФНС указывает, что к IT не будут применяться положения письма ФНС «О практике применения статьи 54.1 НК» от 10 марта 2021 г. Согласно ему в общем случае операции исключительно с целью налоговой оптимизации считаются незаконными (пп. 1 п. 2 статьи 54.1 НК). То есть новое юрлицо должно предоставлять решения не только материнской компании и связанным структурам, но и на внешний рынок. Однако в письме ФНС указывает, что в случае IT «не имеет значения, в интересах каких лиц (внутри группы компаний, взаимозависимых и/или аффилированных лиц, внешних пользователей и пр.) IT-компанией осуществляется деятельность в области информационных технологий».
До этого ФНС официально придерживалась противоположной позиции. В самом начале IT-маневра центральный аппарат предупреждал, что бизнес ждут проверки и доначисления налогов, если IT-подразделения выделены в отдельное юрлицо ради налоговой экономии (письмо от 21 января 2021 г. «О пункте 1 статьи 54.1 НК»).
Налоговый маневр в IT с 2021 г. привел к снижению ставки налога на прибыль с 20 до 3%, страховых взносов – с 14 до 7,6% для таких компаний. Льготы ввели для юрлиц с 90% выручки от разработки программ.
Со 2 марта 2022 г. указом президента меры поддержки IT были существенно расширены. Российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до 31 декабря 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и льготную ипотеку (условия пока неизвестны). Правительство планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.
Дополнительно расширен спектр получателей льгот. Теперь льготы смогут получить не только российские разработчики электроники и программного обеспечения (ПО), но и создатели приложений и онлайн-сервисов, зарабатывающих на рекламе, те, кто занимается реализацией, установкой, тестированием и сопровождением IT-решений.
Отрасль-фаворит
Позиция налоговой службы изменилась на противоположную, указал руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: «Это еще одна мера поддержки, причем не от законодателя, а от администратора, чтобы исключить для компаний отрасли риски преследования за дробление, когда в условиях санкций цифровизация стала критически важна».
Почти в любой компании есть IT-специалисты. «Письмо ФНС – прямое приглашение создавать для них отдельное юрлицо, чтобы снизить налоговую нагрузку на зарплату, пусть даже работа выполняется только в интересах самой компании», – считает Зарипов.
Согласно Налоговому кодексу, льготы по IT могут применять юрлица с 90% доходов от разработки и реализации программного обеспечения. «Поэтому формальное выделение подразделений, оказывающих прочие услуги (help–desk, IT–администрирование), не приведет к возможности применения льгот», – подчеркивает партнер ЕY Алексей Нестеренко.
Уже с момента старта налогового маневра с 2021 г. требование о 90% прибыли от IT для получения льгот провоцировало бизнес выделять такие подразделения в отдельные юрлица. Реорганизацию провели, в частности, Сбербанк, «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС, «Почта России», «Росатом», сообщал «Коммерсантъ».
На практике дробление бизнеса в IT не преследовалось и раньше. Впервые ФНС именно официально «закрывает на это глаза», отмечает партнер консалтинговой компании «Номен», адвокат Иван Яголович.
В последние годы в значительной части налоговых и судебных решений выделение из бизнеса структур не с целью самостоятельного развития признавалось «искусственным дроблением», а новое юрлицо как подразделение основной компании – выгодоприобретателя, пояснил адвокат. Ответственность за дробление «довольно суровая» – кроме недоимки и пени, штрафы в размере 20-40% неуплаченной суммы налога по ст. 122 НК вплоть до уголовного наказания по ст 199 УК, рассказал Зарипов.
«Письмо ФНС может повлиять только на решения подчиненных инспекций. В судах в силу соблюдения единообразия судебной практики позиция в ближайшее время не изменится», – полагает Яголович. Новая позиция ФНС будет применяться точечно в отношении конкретных налогоплательщиков. «Учитывая, что подобные схемы дробления бизнеса рассчитаны на длительное применение, риски начисления налогов в будущем не снижаются», – предупредил адвокат.
Зарипов обращает внимание, что IT-отрасль получила новые льготы на фоне ужесточения условий для ювелирного бизнеса. 9 марта указом президента компании по производству и продаже ювелирных изделий лишили права применять специальные налоговые режимы – УСН («упрощенка») и ПСН (патенты).
Острее станет и вопрос преследований за выделения новых направлений в отдельные юрлица ради применения УСН. Закон о поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) гарантирует малому бизнесу поддержку в виде специальных налоговых режимов. Но после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 г. остался только УСН, который вправе применять только микробизнес. «Поэтому малый бизнес пытается дробиться, чтобы получить господдержку», – пояснил Зарипов.