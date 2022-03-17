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Общество

В России удвоилось число ИТ-вакансий в госсекторе

Ведомости

С начала спецоперации России на Украине количество вакансий для ИТ-специалистов в российском госсекторе выросло вдвое, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику сервиса Headhunter. Вакансий для системных администраторов стало больше на 111%, на позицию специалиста по технической поддержке – на 101%, web-инженера – на 120%, в сфере компьютерной безопасности вакансий стало на 69% больше.

Всего с 24 февраля по 15 марта было опубликовано 2700 вакансий по ИТ-специальностям в госсекторе – на 108% больше в годовом выражении. Минцифры опубликовало вакансию специалиста департамента развития облачных сервисов и управления данными с окладом 40 000–50 000 руб., а Главный радиочастотный центр – вакансию начальника ИТ-управления с зарплатой 98 500 руб.

В Минцифры подтвердили изданию высокую востребованность таких работников. В министерстве рассказали, что планируется в несколько раз увеличить объем грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ на замену зарубежным, и это позволит задействовать ИТ-специалистов.

Директор по развитию web-технологий Artezio (входит в группу «Ланит») Сергей Матусевич пояснил, что рост количества ИТ-вакансий в госсекторе связан с сокращением поддержки со стороны сервисных компаний, которые раньше занимались техническим обслуживанием и разработкой сайтов. Руководитель отдела маркетинга CrossTech Solutions Group Юлия Заря добавила, что число DDoS-атак на госсектор выросло, а это требует повышенного внимания и большего количества работников.

Директор по персоналу разработчика ПО «Мой офис» Екатерина Дементьева отметила, что сейчас остро стоит вопрос разработки и внедрения российских цифровых продуктов, поэтому госсектор продолжит привлекать сотрудников. Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев рассказал, что из-за санкций в отношении России начался отток ИТ-специалистов из страны, поэтому Минцифры и другие ведомства разворачивают проекты по импортозамещению, чтобы привлечь дополнительных сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных