В России удвоилось число ИТ-вакансий в госсекторе

С начала спецоперации России на Украине количество вакансий для ИТ-специалистов в российском госсекторе выросло вдвое, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику сервиса Headhunter. Вакансий для системных администраторов стало больше на 111%, на позицию специалиста по технической поддержке – на 101%, web-инженера – на 120%, в сфере компьютерной безопасности вакансий стало на 69% больше.