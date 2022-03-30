Дмитрий Медведев объявил валютный передел

Помимо Медведева 30 марта выступил в поддержку региональных валют и председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram–канале он предложил включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес в список товаров, которые экспортируются только за рубли. «Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях, – написал он. – Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах».