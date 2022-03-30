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Политика / Экономика

Дмитрий Медведев объявил валютный передел

Зампред Совета безопасности поднял вопрос о расчетах между странами в региональных валютах
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Странам мира придется договариваться «о новом финансовом миропорядке», считает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев. В своем Telegram–канале он сделал вывод, что доверие к резервным валютам падает, а отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов «не выглядит такой уж фантастической перспективой». 

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют», – считает Медведев. 

Решающее слово при обсуждении «обновленной финансовой системы» будет за теми странами, «которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой», считает Медведев. Эффект антироссийский санкций, по его мнению, возвращается странам, которые их ввели, «бумерангом». По его словам, в Европе начинается рецессия, растет глобальная инфляция. Медведев подчеркивает, что последствия прежних экономических кризисов отражаются на обычных гражданах, среди которых не все согласны, что «солидарность в борьбе за правое дело» важнее личного благополучия».

Продажа валютной выручки и контроль за оттоком капитала укрепили рубль

Главный вопрос – сможет ли национальная валюта закрепиться на достигнутом уровне

Помимо Медведева 30 марта выступил в поддержку региональных валют и председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram–канале он предложил включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес в список товаров, которые экспортируются только за рубли. «Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях, – написал он. – Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах».  

Сейчас по указу президента России Владимира Путина экспорт российского газа для «недружественных стран» должен осуществляться за рубли. 

Завкафедрой международных экономических отношений РУДН Инна Андронова считает, что «использование доллара – это подпитка американской экономики». Медведев предлагает отойти от нынешней системы международного резервного актива специальных прав заимствования, куда входят доллар США, евро, китайский юань, японская иена и фунт стерлингов, так как ее создателем является Международный валютный фонд (МВФ), считает она.  

Чтобы реализовать предложения Медведева, необходимо подготовить международную конвенцию, которая должна предусматривать определение нового финансового института, который будет обеспечивать функционирование валютного механизма, говорит советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. «Региональные валюты должны иметь спрос, в противном случае они не смогут конкурировать с нынешними резервными валютами», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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