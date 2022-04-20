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Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы

С начала военных действий в «русские офшоры» переехали уже 14 организаций
Любовь Романова
Минэкономразвития отмечает рост интереса компаний к острову Русский / Юрий Смитюк / ТАСС

Российский бизнес начал активно искать альтернативу «недружественным» странам, прежде всего европейским, для размещения своих структур, рассказали «Ведомостям» налоговые специалисты из четверки ведущих ​аудиторско-консалтинговых агентств PwC, EY, KPMG и Deloitte. Переезд, по словам собеседников, может обезопасить компании от рисков подпасть под прямые или побочные санкционные ограничения. Наибольшей популярностью среди зарубежных направлений сейчас пользуются ОАЭ, утверждают консультанты. Но назвать конкретные компании, переехавшие из недружественных стран в Эмираты, собеседники «Ведомостей» отказались.

Все больше компаний, по их словам, вовсе отказываются от иностранных юрисдикций и регистрируются в российских специальных административных районах (САР). Эти районы на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., когда под санкции США подпали несколько крупных российских компаний и их собственники, включая En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Они позволяют осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Большинство компаний сейчас зарегистрировано на Октябрьском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных