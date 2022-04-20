Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы

Все больше компаний, по их словам, вовсе отказываются от иностранных юрисдикций и регистрируются в российских специальных административных районах (САР). Эти районы на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., когда под санкции США подпали несколько крупных российских компаний и их собственники, включая En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Они позволяют осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Большинство компаний сейчас зарегистрировано на Октябрьском.