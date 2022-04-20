Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы

Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из ЕвропыС начала военных действий в «русские офшоры» переехали уже 14 организаций
Российский бизнес начал активно искать альтернативу «недружественным» странам, прежде всего европейским, для размещения своих структур, рассказали «Ведомостям» налоговые специалисты из четверки ведущих аудиторско-консалтинговых агентств PwC, EY, KPMG и Deloitte. Переезд, по словам собеседников, может обезопасить компании от рисков подпасть под прямые или побочные санкционные ограничения. Наибольшей популярностью среди зарубежных направлений сейчас пользуются ОАЭ, утверждают консультанты. Но назвать конкретные компании, переехавшие из недружественных стран в Эмираты, собеседники «Ведомостей» отказались.
Все больше компаний, по их словам, вовсе отказываются от иностранных юрисдикций и регистрируются в российских специальных административных районах (САР). Эти районы на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., когда под санкции США подпали несколько крупных российских компаний и их собственники, включая En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Они позволяют осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Большинство компаний сейчас зарегистрировано на Октябрьском.